Киевское "Динамо" еще раз победило сербский "Партизан" в квалификации Лиги чемпионов 3:0

Фото: ANDREJ CUKIC/EPA

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) во второй раз победило сербского "Партизана" – на этот раз со счетом 3:0.

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Киевское "Динамо" победило сербского "Партизана" со счетом 3:0 – теперь украинская команда вышла в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Голы забили: Андрей Ярмоленко на 16-й минуте, Владислав Ванат на 69-й в пенальти и Александр Караваев на третьей компенсированной минуте.

Ранее, 23 июля, "Динамо" уже обыгрывало "Партизана" во втором раунде квалификации ЛЧ — тогда счет составил 6:2.

В третьем раунде квалификации "Динамо" встретится с шотландским клубом "Рейнджерс".

Во вторник, 30 июля, сборная Украины сыграла с командой Аргентины в матче завершающего третьего тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады-2024 – украинская команда проиграла 2:0 и вылетела из соревнований.

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