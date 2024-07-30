Сборная Украины по футболу проиграла Аргентине и вылетела из Олимпиады
Во вторник, 30 июля, сборная Украины сыграла с командой Аргентины в матче завершающего третьего тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады-2024. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу аргентинской команды. Об этом сообщило официальное представительство Олимпиады.
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Решающий матч для Украины прошел на стадионе Парк Олимпик Лионне в Лионе. Первый мяч на 47-й минуте забил полузащитник клуба "Ботафого" Тьяго Альмада. Автором второго гола в ворота сборной Украины на 90+1-й минуте стал полузащитник "Манчестер Сити" Клаудио Эчеверри.
Сборная Украины заняла третье место в группе и вылетела из Олимпиады-2024. Аргентина и Марокко набрали по шесть пунктов и вышли в четвертьфинал соревнований.
- 26 июля в Париже официально стартовали XXXIII летние Олимпийские игры, где Украину представляют 147 атлетов.
- 27 июля сборная Украины победила Марокко на групповом этапе Олимпийских игр в 2024 году. Матч завершился со счетом 2:1.
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