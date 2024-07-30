Збірна України з футболу програла Аргентині та вилетіла з Олімпіади
У вівторок, 30 липня, збірна України зіграла з командою Аргентини в матчі завершального третього туру групового етапу футбольного турніру Олімпіади-2024. Зустріч завершилась із рахунком 2:0 на користь аргентинської команди. Про це повідомило офіційне представництво Олімпіади.
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Вирішальний матч для України відбувся на стадіоні Парк Олімпік Ліонне у Ліоні. Перший м’яч на 47-й хвилині забив півзахисник клубу "Ботафого" Тьяго Альмада. Автором другого голу у ворота збірної України на 90+1-й хвилині став півзахисник "Манчестер Сіті" Клаудіо Ечеверрі.
Збірна України посіла третє місце в групі й вилетіла з Олімпіади-2024. Аргентина та Марокко набрали по шість пунктів і вийшли у чвертьфінал змагань.
- 26 липня у Парижі офіційно стартували XXXIII літні Олімпійські ігри, де Україну представляють 147 атлетів.
- 27 липня збірна України перемогла Марокко на груповому етапі Олімпійських ігор 2024 року. Матч завершився з рахунком 2:1.
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