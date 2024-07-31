Київське "Динамо" вдруге перемогло сербський "Партизан" у кваліфікації Ліги чемпіонів – 3:0

Фото: ANDREJ CUKIC/EPA

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) вдруге перемогло сербського "Партизана" – цього разу з рахунком 3:0.

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Київське "Динамо" перемогло сербського "Партизана" з рахунком 3:0 — тепер українська команда вийшла до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Голи забили: Андрій Ярмоленко на 16 хвилині, Владислав Ванат на 69-й у пенальті та Олександр Караваєв на третій компенсованій хвилині.

Раніше, 23 липня, "Динамо" вже обігрувало "Партизана" у другому раунді кваліфікації ЛЧ — тоді рахунок становив 6:2.

У третьому раунді кваліфікації "Динамо" зустрінеться з шотландським клубом "Рейнджерс".

У вівторок, 30 липня, збірна України зіграла з командою Аргентини в матчі завершального третього туру групового етапу футбольного турніру Олімпіади-2024 — українська команда програла 2:0 й вилетіла зі змагань.

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