Киевскую область накроет туман и продержится до конца дня
22.09.2022, 10:53
Туман (фото - pixabay.com)
Сегодня, 22 сентября, в Киевской области будет туманная погода. Об этом предупреждает Укргидрометцентр.
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Ожидается, что туман продержится до конца дня. Видимость будет 200-500 метров.
Объявлен первый уровень опасности – желтый. Это означает, что погодные условия потенциально опасны, гражданам рекомендуют соблюдать повышенную бдительность и следить за сообщениями о возможном ухудшении погоды.
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