Киевскую область накроет туман и продержится до конца дня

Сегодня, 22 сентября, в Киевской области будет туманная погода. Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

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Ожидается, что туман продержится до конца дня. Видимость будет 200-500 метров.

Объявлен первый уровень опасности – желтый. Это означает, что погодные условия потенциально опасны, гражданам рекомендуют соблюдать повышенную бдительность и следить за сообщениями о возможном ухудшении погоды.

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Марко Сировой

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