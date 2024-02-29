Киевсовет создал комиссию по взаимодействию с центральной властью

К работе пригласили и нардепов, членов ВСК Верховной Рады по расследованию деятельности городских властей Киева, отметил Дмитрий Белоцерковец

Киевсовет (Иллюстративный скриншот)

Киевский городской совет создал временную контрольную комиссию по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления города Киева с Верховной Радой, Кабинетом Министров, центральными органами исполнительной власти и их территориальными органами. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании Киевсовета.

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По словам депутата Киевсовета от УДАРА Дмитрия Белоцерковца, соответствующая комиссия создана для изучения состояния взаимодействия в обеспечении государственных гарантий и дополнительных прав Киевсовета и мэра Киева, предусмотренных законом Украины о столице.

"Говоря простыми словами, мы создаем площадку для продуктивной коммуникации и взаимодействия центральных и городских властей на благо Киева. Более того, приглашаем к совместной работе народных депутатов – членов временной специальной комиссии Верховной Рады, созданной на прошлой неделе якобы для оценки эффективности работы местных властей столицы", – заявил он.

Депутат отметил, что Киев открыт к продуктивному и основательному сотрудничеству, совместной эффективной работе.

"Важно провести честный диалог, в частности о том, почему в столице забирают больше налогов, и когда парламент наконец примет долгожданный законопроект по сохранению культурного наследия", – сказал Белоцерковец.

Он сообщил, что по результатам работы комиссии будут выработаны предложения по улучшению взаимодействия органов местного самоуправления Киева с институтами государственной власти.

22 февраля Рада поддержала создание временной специальной комиссии по расследованию деятельности городских властей Киева.

Решение поддержали 252 парламентария. Главой комиссии стал нардеп от "слуг" Виталий Безгин. Депутат в комментарии LIGA.net заявил, что Рада планирует наработать изменения в закон о столице в рамках работы ВСК по эффективности функционирования органов публичных властей Киева в период действия правового режима военного положения.

заявил, что Рада планирует наработать изменения в закон о столице в рамках работы ВСК по эффективности функционирования органов публичных властей Киева в период действия правового режима военного положения. LIGA.net узнала позиции депутатов Киевсовета от Слуги народа и УДАРА по этой ситуации. Впоследствии с заявлением вышел и мэр Киева Виталий Кличко.

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