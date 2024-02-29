Киевсовет создал комиссию по взаимодействию с центральной властью
Киевский городской совет создал временную контрольную комиссию по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления города Киева с Верховной Радой, Кабинетом Министров, центральными органами исполнительной власти и их территориальными органами. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании Киевсовета.
По словам депутата Киевсовета от УДАРА Дмитрия Белоцерковца, соответствующая комиссия создана для изучения состояния взаимодействия в обеспечении государственных гарантий и дополнительных прав Киевсовета и мэра Киева, предусмотренных законом Украины о столице.
"Говоря простыми словами, мы создаем площадку для продуктивной коммуникации и взаимодействия центральных и городских властей на благо Киева. Более того, приглашаем к совместной работе народных депутатов – членов временной специальной комиссии Верховной Рады, созданной на прошлой неделе якобы для оценки эффективности работы местных властей столицы", – заявил он.
Депутат отметил, что Киев открыт к продуктивному и основательному сотрудничеству, совместной эффективной работе.
"Важно провести честный диалог, в частности о том, почему в столице забирают больше налогов, и когда парламент наконец примет долгожданный законопроект по сохранению культурного наследия", – сказал Белоцерковец.
Он сообщил, что по результатам работы комиссии будут выработаны предложения по улучшению взаимодействия органов местного самоуправления Киева с институтами государственной власти.
- 22 февраля Рада поддержала создание временной специальной комиссии по расследованию деятельности городских властей Киева.
- Решение поддержали 252 парламентария. Главой комиссии стал нардеп от "слуг" Виталий Безгин. Депутат в комментарии LIGA.net заявил, что Рада планирует наработать изменения в закон о столице в рамках работы ВСК по эффективности функционирования органов публичных властей Киева в период действия правового режима военного положения.
- LIGA.net узнала позиции депутатов Киевсовета от Слуги народа и УДАРА по этой ситуации. Впоследствии с заявлением вышел и мэр Киева Виталий Кличко.
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