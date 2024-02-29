Київрада створила комісію з взаємодії з центральною владою

Київська міська рада створила тимчасову контрольну комісію з питань взаємодії органів місцевого самоврядування міста Києва з Верховною Радою, Кабінетом міністрів, центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами. Відповідне рішення ухвалили на пленарному засіданні Київради.

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За словами депутата Київради від УДАРу Дмитра Білоцерковця, відповідну комісію створено для вивчення стану взаємодії у забезпеченні державних гарантій і додаткових прав Київради та мера Києва, які передбачені законом України про столицю.

"Говорячи простими словами, ми створюємо майданчик для продуктивної комунікації та взаємодії центральної та міської влади на благо Києва. Щобільше, запрошуємо до спільної роботи народних депутатів – членів тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради, створеної минулого тижня нібито для оцінки ефективності роботи місцевої влади столиці", – заявив він.

Депутат зазначив, що Київ відкритий до продуктивної та ґрунтовної співпраці, спільної ефективної роботи.

"Важливо провести чесний діалог, зокрема про те, чому у столиці забирають найбільше податків, та коли парламент нарешті ухвалить довгоочікуваний законопроєкт щодо збереження культурної спадщини", – сказав Білоцерковець.

Він повідомив, що за результатами роботи комісії будуть напрацьовані пропозиції щодо покращення взаємодії органів місцевого самоврядування Києва з інститутами державної влади.