Киевсовет создал ВКК в противовес ВСК от Рады. Нардеп: Призываем к открытому диалогу

Киевсовет (Фото: Прессслужба)

Киевский городской совет создал временную контрольную комиссию по взаимодействию с центральной властью в противовес временной специальной комиссии по расследованию деятельности городских властей Киева, создание которой 22 февраля поддержала Верховная Рада. Об этом LIGA.net заявил депутат Киевсовета от УДАРа Дмитрий Белоцерковец.

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"Мы фактически создали эту ТКК в противовес ВСК. По той причине, что мы считаем, что ВСК создан исключительно с политической целью. Поэтому в нашу комиссию мы включили всех входящих в ВСК депутатов Верховной Рады", – сказал он.

Белоцерковец предлагает проводить совместные заседания обеих комиссий публично для возможности "нормального, правильного диалога".

"Мы понимаем, что депутаты Слуги народа боятся открытого диалога и Виталий Безгин постоянно его избегает. Публично призываю г-на Безгина и других депутатов ВСК прийти и начать этот диалог", – добавил депутат.

LIGA.net обратилась к народному депутату от СН, главе ВСК Виталию Безгину.

На момент выхода новости ответ не был получен.

22 февраля Рада поддержала создание временной специальной комиссии по расследованию деятельности городских властей Киева.

Решение поддержали 252 парламентария. Главой комиссии стал нардеп Безгин. Депутат в комментарии LIGA.net заявил, что Рада планирует наработать изменения в закон о столице в рамках работы ВСК по эффективности функционирования органов публичных властей Киева в период действия правового режима военного положения.

LIGA.net узнала позиции депутатов Киевсовета от Слуги народа и УДАР относительно этой ситуации. Впоследствии с заявлением вышел и мэр Киева Виталий Кличко.

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