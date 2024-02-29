Київрада створила свою комісію напротивагу ТСК від Ради. Закликає до відкритого діалогу

Київрада (Фото: Пресслужба)

Київська міська рада створила тимчасову контрольну комісію з взаємодії з центральною владою напротивагу тимчасовій спеціальній комісії щодо розслідування діяльності міської влади Києва, створення якої 22 лютого підтримала Верховна Рада. Про це LIGA.net заявив депутат Київради від УДАРу Дмитро Білоцерковець.

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"Ми фактично створили цю ТКК на противагу ТСК. З тієї причини, що ми вважаємо, що ТСК створено виключно з політичною метою. Тому у нашу комісію ми включили всіх депутатів Верховної Ради, які входять до ТСК", – сказав він.

Білоцерковець пропонує проводити спільні засідання обох комісій публічно для можливості "нормального, правильного діалогу".

"Ми розуміємо, що депутати Слуги народу бояться відкритого діалогу і Віталій Безгін постійно його уникає. Публічно закликаю пана Безгіна та інших депутатів ТСК прийти і почати цей діалог", – додав депутат.

LIGA.net звернулася до народного депутата від СН, голови ТСК Віталія Безгіна.

На момент виходу новини відповідь не була отримана.