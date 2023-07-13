UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Киевсовет запретил публичное использование русскоязычной музыки, книг и спектаклей

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 19:56
Киевсовет запретил публичное использование русскоязычной музыки, книг и спектаклей - Фото
Киевский городской совет (Скриншот по видео)

Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевсовета.

За решение проголосовал 71 из 120 депутатов местного совета.

Мораторий распространяется на книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и культурно-образовательные услуги.

"Фактически предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, созданных в процессе осуществления деятельности в сфере культуры. Русский – язык страны-агрессора, и ему не место в сердце нашей столицы", – пояснил депутат и глава профильной комиссии Киевсовета Вадим Васильчук.

Также он добавил, что мораторий распространяется и на объекты материальной и духовной культуры, которые имеют художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежат сохранению, воспроизведению и охране в соответствии с украинским законодательством.

Читайте также: Зеленский подписал Закон о запрете ввоза и распространения книг из РФ и Беларуси

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнакиевсоветрусский языккультура
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 