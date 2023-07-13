Киевсовет запретил публичное использование русскоязычной музыки, книг и спектаклей

Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевсовета.

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За решение проголосовал 71 из 120 депутатов местного совета.

Мораторий распространяется на книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и культурно-образовательные услуги.

"Фактически предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, созданных в процессе осуществления деятельности в сфере культуры. Русский – язык страны-агрессора, и ему не место в сердце нашей столицы", – пояснил депутат и глава профильной комиссии Киевсовета Вадим Васильчук.

Также он добавил, что мораторий распространяется и на объекты материальной и духовной культуры, которые имеют художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежат сохранению, воспроизведению и охране в соответствии с украинским законодательством.

2 мая 2023 года в Киевсовете сообщили, что Киев разорвет договоры аренды с УПЦ МП, но после принятия закона.

25 мая Киевсовет лишил советского диктатора Леонида Брежнева звания почетного гражданина столицы.

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