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Київрада заборонила публічне використання російськомовної музики, книжок та вистав

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 19:56
Київрада заборонила публічне використання російськомовної музики, книжок та вистав - Фото
Київська міська рада (Скриншот із відео)

Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста. Про це йдеться у повідомленні на сайті Київради.

За рішення проголосував 71 зі 120 депутатів місцевої ради.

Мораторій поширюється на книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги.

"Фактично передбачено заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг, які створені у процесі провадження діяльності у сфері культури. Російська – мова країни-агресора, і їй не місце в серці нашої столиці", – пояснив депутат та глава профільної комісії Київради Вадим Васильчук.

Також він додав, що мораторій також розповсюджується і на об'єкти матеріальної та духовної культури, котрі мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до українського законодавства.

Читайте також: Зеленський підписав Закон про заборону ввезення та розповсюдження книг із РФ і Білорусі

Артем Джеріпа
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війнакиїврадаросійська мовакультура
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