Київрада заборонила публічне використання російськомовної музики, книжок та вистав

Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста. Про це йдеться у повідомленні на сайті Київради.

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За рішення проголосував 71 зі 120 депутатів місцевої ради.

Мораторій поширюється на книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги.

"Фактично передбачено заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг, які створені у процесі провадження діяльності у сфері культури. Російська – мова країни-агресора, і їй не місце в серці нашої столиці", – пояснив депутат та глава профільної комісії Київради Вадим Васильчук.

Також він додав, що мораторій також розповсюджується і на об'єкти матеріальної та духовної культури, котрі мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до українського законодавства.

2 травня 2023 року у Київраді повідомили, що Київ розірве договори оренди з УПЦ МП, але після ухвалення закону.

25 травня Київрада позбавила радянського диктатора Леоніда Брежнєва звання почесного громадянина столиці.

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