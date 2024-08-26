Ким Чен Ын приказал увеличить производство дронов в Северной Корее

24 августа диктатор КНДР посетил Институт беспилотников при Академии оборонных наук, где наблюдал за тестированием дронов

Ким Чен Ын (Фото: KCNA/ЕРА)

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын приказал усилить производство и активное использование ударных, подводных и разведывательных дронов в Вооруженных силах страны. Об этом сообщает Reuters.

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24 августа Ким посетил Институт беспилотников при Академии оборонных наук КНДР, где наблюдал за тестированием дронов. Как пишет Reuters, эти дроны успешно обнаруживали и уничтожали цели, выполняя полеты по установленным маршрутам.

Диктатор КНДР подчеркнул важность увеличения производства дронов-камикадзе для тактических и специальных подразделений, в том числе подводных ударных беспилотников, а также стратегических разведывательных и многоцелевых ударных БпЛА.

Он также отметил необходимость проведения дополнительных испытаний боевых дронов, чтобы ускорить их внедрение в вооруженные силы КНДР, пишут журналисты.

Кроме того, в субботу и воскресенье Ким Чен Ын осмотрел строительные площадки ряда северокорейских промышленных заводов, добавляет Reuters.

В ночь на 11 августа 2024 года россияне атаковали Украину четырьмя северокорейскими ракетами KN-23 и 57 ударными дронами-камикадзе типа Shahed.

В Броварском районе Киевской области из-за российской атаки погиб мужчина и его четырехлетний сын .

Впоследствии президент Зеленский заявил , что на их дом предварительно упала именно KN-23.

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