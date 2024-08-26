Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво дронів у Північній Кореї

24 серпня диктатор КНДР відвідав Інститут безпілотників при Академії оборонних наук, де спостерігав за тестуванням дронів

Кім Чен Ин (Фото: KCNA/ЕРА)

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин наказав посилити виробництво та активне використання ударних, підводних і розвідувальних дронів у Збройних силах країни. Про це повідомляє Reuters.

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24 серпня Кім відвідав Інститут безпілотників при Академії оборонних наук КНДР, де спостерігав за тестуванням дронів. Як пише Reuters, ці дрони успішно виявляли та знищували цілі, виконуючи польоти за встановленими маршрутами.

Диктатор КНДР підкреслив важливість збільшення виробництва дронів-камікадзе для тактичних і спеціальних підрозділів, зокрема підводних ударних безпілотників, а також стратегічних розвідувальних і багатоцільових ударних БпЛА.

Він також наголосив на необхідності проведення додаткових випробувань бойових дронів, щоб прискорити їх впровадження в Збройні сили КНДР, пишуть журналісти.

Крім того, в суботу та неділю Кім Чен Ин оглянув будівельні майданчики низки північнокорейських промислових заводів, додає Reuters.

У ніч проти 11 серпня 2024 року росіяни атакували Україну чотирма північнокорейськими ракетами KN-23 та 57 ударними дронами-камікадзе типу Shahed.

У Броварському районі Київської області через російську атаку загинув чоловік та його чотирирічний син .

Згодом президент Зеленський заявив , що на їхній будинок, попередньо, впала саме KN-23.

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