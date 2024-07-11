"Проєкт зоряних воєн". Південна Корея розгорне лазерну зброю для збиття дронів КНДР
Південна Корея розгорне лазерну зброю для знищення північнокорейських безпілотників цього року, ставши першою країною у світі, яка використовує таку зброю в армії. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву Агентства із закупівель озброєння Південної Кореї.
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Сеул назвав свою лазерну програму "Проєкт зоряних воєн". У відомстві стверджують, що лазерна зброя для знищення безпілотників, яку південнокорейські військові розробили спільно з компанією "Hanwha Aerospace", ефективна та дешева (вартість одного пострілу становить $1,45), але водночас тиха і непомітна.
"Наша країна стає першою державою у світі, яка розгортає та використовує лазерну зброю, і можливості нашої армії реагувати на провокації безпілотників Північної Кореї будуть ще більше зміцнюватися", – йдеться у повідомленні Агентства із закупівель озброєння Південної Кореї.
Речник відомства, якого цитує Reuters, пояснив, що лазерна зброя збиває безпілотники, спалюючи двигуни або інше електрообладнання променями світла протягом 10-20 секунд.
У матеріалі Reuters йдеться, що у грудні 2023 року п’ять безпілотників КНДР залетіли на територію Південної Кореї. Це змусило Сеул підняти в повітря винищувачі та бойові гелікоптери та спробувати збити дрони.
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