"Проєкт зоряних воєн". Південна Корея розгорне лазерну зброю для збиття дронів КНДР

Військові Південної Кореї (Фото: Jung Yeon-Je/EPA)

Південна Корея розгорне лазерну зброю для знищення північнокорейських безпілотників цього року, ставши першою країною у світі, яка використовує таку зброю в армії. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву Агентства із закупівель озброєння Південної Кореї.

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Сеул назвав свою лазерну програму "Проєкт зоряних воєн". У відомстві стверджують, що лазерна зброя для знищення безпілотників, яку південнокорейські військові розробили спільно з компанією "Hanwha Aerospace", ефективна та дешева (вартість одного пострілу становить $1,45), але водночас тиха і непомітна.

"Наша країна стає першою державою у світі, яка розгортає та використовує лазерну зброю, і можливості нашої армії реагувати на провокації безпілотників Північної Кореї будуть ще більше зміцнюватися", – йдеться у повідомленні Агентства із закупівель озброєння Південної Кореї.

Речник відомства, якого цитує Reuters, пояснив, що лазерна зброя збиває безпілотники, спалюючи двигуни або інше електрообладнання променями світла протягом 10-20 секунд.

У матеріалі Reuters йдеться, що у грудні 2023 року п’ять безпілотників КНДР залетіли на територію Південної Кореї. Це змусило Сеул підняти в повітря винищувачі та бойові гелікоптери та спробувати збити дрони.

16 січня 2024 року північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що необхідно змінити конституцію країни, щоб можна було вписати туди Південну Корею як "ворожу країну №1", а також ліквідувати всі відомства й установи, які відповідають за діалог із Сеулом.

29 травня Північна Корея запустила понад 150 повітряних куль зі сміттям через кордон. Всередині сміттєвих пакетів, прив'язаних до куль, були порожні пляшки, картон, батарейки, деталі старого взуття та навіть гній.

4 червня Збройні сили Південної Кореї заявили, що відновлять військову присутність уздовж демаркаційної лінії, що розділяє дві Кореї.

2 липня Південна Корея відновила проведення навчань зі стрільби на полігонах поблизу кордону з КНДР, які були призупинені шість років тому.

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