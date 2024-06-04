Південна Корея відновлює військову присутність уздовж лінії розмежування з КНДР

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль схвалив призупинення дії військової угоди з КНДР, підписаної у 2018 році

Кордон між Південною та Північною Кореєю (Фото: EPA)

4 червня Збройні сили Південної Кореї заявили, що відновлять військову присутність уздовж демаркаційної лінії, що розділяє дві Кореї. Про це повідомило видання Yonhap із посиланням на Міністерство оборони країни.

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Раніше президент Південної Кореї Юн Сок Йоль схвалив призупинення дії військової угоди з КНДР, ухваленої у 2018 році, у відповідь на провокації Пхеньяна із запуском повітряних куль зі сміттям через кордон.

"Цей захід повертає до нормального стану всю військову діяльність наших військ, яка була обмежена пактом 2018 року", – заявило Міністерство оборони країни, пообіцявши вжити "всіх можливих заходів" для захисту безпеки південнокорейського народу.

В оборонному відомстві також зазначили, що "вся відповідальність за цю ситуацію лежить на північнокорейському режимі, і якщо КНДР спробує влаштувати нову провокацію, військові Південної Кореї дадуть відповідь".

Призупинення угоди також дасть змогу Сеулу поновити пропагандистське мовлення через стаціонарні й мобільні гучномовці на лінії розмежування. Раніше з гучномовців лунала критика порушень прав людини режимом диктатора Кім Чен Ина, новини та пісні, що викликало гнівну реакцію Пхеньяна. Водночас у Міноборони не деталізували заходи, яких можуть вжити військові після призупинення дії пакту, зауваживши, що це залежатиме від дій північного сусіда.

16 січня 2024 року північнокорейський диктатор заявив, що необхідно змінити конституцію країни, щоб можна було вписати туди Південну Корею як "ворожу країну №1", а також ліквідувати всі відомства й установи, які відповідають за діалог із Сеулом.

29 травня Північна Корея запустила понад 150 повітряних куль зі сміттям через кордон.

2 червня стало відомо, що Північна Корея запустила в бік південного сусіда близько 600 повітряних куль зі сміттям.

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