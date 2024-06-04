Південна Корея відновлює військову присутність уздовж лінії розмежування з КНДР
4 червня Збройні сили Південної Кореї заявили, що відновлять військову присутність уздовж демаркаційної лінії, що розділяє дві Кореї. Про це повідомило видання Yonhap із посиланням на Міністерство оборони країни.
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Раніше президент Південної Кореї Юн Сок Йоль схвалив призупинення дії військової угоди з КНДР, ухваленої у 2018 році, у відповідь на провокації Пхеньяна із запуском повітряних куль зі сміттям через кордон.
"Цей захід повертає до нормального стану всю військову діяльність наших військ, яка була обмежена пактом 2018 року", – заявило Міністерство оборони країни, пообіцявши вжити "всіх можливих заходів" для захисту безпеки південнокорейського народу.
В оборонному відомстві також зазначили, що "вся відповідальність за цю ситуацію лежить на північнокорейському режимі, і якщо КНДР спробує влаштувати нову провокацію, військові Південної Кореї дадуть відповідь".
Призупинення угоди також дасть змогу Сеулу поновити пропагандистське мовлення через стаціонарні й мобільні гучномовці на лінії розмежування. Раніше з гучномовців лунала критика порушень прав людини режимом диктатора Кім Чен Ина, новини та пісні, що викликало гнівну реакцію Пхеньяна. Водночас у Міноборони не деталізували заходи, яких можуть вжити військові після призупинення дії пакту, зауваживши, що це залежатиме від дій північного сусіда.
- 16 січня 2024 року північнокорейський диктатор заявив, що необхідно змінити конституцію країни, щоб можна було вписати туди Південну Корею як "ворожу країну №1", а також ліквідувати всі відомства й установи, які відповідають за діалог із Сеулом.
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- 2 червня стало відомо, що Північна Корея запустила в бік південного сусіда близько 600 повітряних куль зі сміттям.
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