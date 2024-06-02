КНДР знову атакувала Південну Корею кулями зі сміттям. Цього разу їх було 600 – відео

Військові Південної Кореї заявили, що не збивають кулі через побоювання, що там можуть бути токсичні хімікати

Фото: Yonhup

Північна Корея запустила в бік Південної Кореї близько 600 повітряних куль зі сміттям, передає Yonhup News. Це вже другий такий випадок за п'ять днів – 29 травня куль було 150.

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Зазначається, що до повітряних об'єктів прив'язані пакети зі сміттям: туди північнокорейці поскладали недопалки, пластикові пакети, папір, старий одяг та екскременти.

Кулі впали у столиці Південної Кореї Сеулі, а також у провінціях Кьонгі, Чхунчхон та Північний Кьонсан.

Військові Південної Кореї заявили, що не збивають кулі через побоювання, що там можуть бути токсичні хімікати. Про поранення людей або пошкодження майна за тиждень повідомлень не надходило.

Ще 29 травня у КНДР заявили, що у такий спосіб Пхеньян відповів на листівки із закликом повалити північнокорейський режим, які відправлялися кулями з Південної Кореї.

Переправляння листівок до КНДР з критикою режиму Кім Чен Ина є традицією північнокорейських перебіжчиків у Південну Корею і місцевих активістів. Таким чином протягом багатьох років вони хочуть заохотити громадян Північної Кореї до повстання проти пхеньянського режиму. Своєю чергою Пхеньян завжди агресивно реагує на ці спроби.

Фото: Yonhup

Фото: Yonhup

16 січня 2024 року північнокорейський диктатор заявив, що необхідно змінити конституцію країни, щоб можна було вписати туди Південну Корею як "ворожу країну №1", а також ліквідувати всі відомства й установи, які відповідають за діалог із Сеулом.

17 травня Північна Корея вчергове випустила декілька балістичних ракет у бік Східного моря.

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