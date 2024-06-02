КНДР снова атаковала Южную Корею шарами с мусором. На этот раз их было 600 – видео
Северная Корея запустила в сторону Южной Кореи около 600 воздушных шаров с мусором, передает Yonhup News. Это уже второй такой случай за пять дней – 29 мая шаров было 150.
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Отмечается, что к воздушным объектам привязаны пакеты с мусором: туда северокорейцы сложили окурки, пластиковые пакеты, бумагу, старую одежду и экскременты.
Пули упали в столице Южной Кореи Сеуле, а также в провинциях Кёнги, Чхунчхон и Северный Кенсан.
Военные Южной Кореи заявили, что не сбивают пули из-за опасений, что там могут быть токсичные химикаты. О ранениях людей или повреждении имущества за неделю сообщений не поступало.
Еще 29 мая в КНДР заявили, что таким образом Пхеньян ответил на листовки с призывом свергнуть северокорейский режим, отправлявшиеся пулями из Южной Кореи.
Переправка открыток в КНДР с критикой режима Ким Чен Ына является традицией северокорейских перебежчиков в Южную Корею и местных активистов. Таким образом, в течение многих лет они хотят привлечь граждан Северной Кореи к восстанию против пхеньянского режима. В свою очередь Пхеньян всегда агрессивно реагирует на эти попытки.
- 16 января 2024 года северокорейский диктатор заявил, что необходимо изменить конституцию страны, чтобы можно было вписать туда Южную Корею как "враждебную страну №1", а также ликвидировать все ведомства и учреждения, отвечающие за диалог с Сеулом.
- 17 мая Северная Корея в очередной раз выпустила несколько баллистических ракет в сторону Восточного моря.
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