Южная Корея восстанавливает военное присутствие вдоль линии разграничения с КНДР
4 июня Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что возобновят военное присутствие вдоль демаркационной линии, разделяющей две Кореи. Об этом сообщило издание Yonhap со ссылкой на Министерство обороны страны.
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Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель одобрил приостановку действия военного соглашения с КНДР, принятого в 2018 году, в ответ на провокации Пхеньяна с запуском воздушных шаров с мусором через границу.
"Эта мера возвращает в нормальное состояние всю военную деятельность наших войск, которая была ограничена пактом 2018 года", — заявило Министерство обороны страны, пообещав принять "все возможные меры" для защиты безопасности южнокорейского народа.
В оборонном ведомстве также отметили, что "вся ответственность за эту ситуацию лежит на северокорейском режиме, и если КНДР попытается устроить новую провокацию, военные Южной Кореи ответят".
Приостановка соглашения также позволит Сеулу возобновить пропагандистское вещание через стационарные и мобильные громкоговорители на линии разграничения. Ранее из громкоговорителей звучала критика нарушений прав человека режимом диктатора Ким Чен Ына, новости и песни, что вызвало гневную реакцию Пхеньяна. В то же время в Минобороны не детализировали меры, которые могут принять военные после приостановления действия пакта, отметив, что это будет зависеть от действий северного соседа.
- 16 января 2024 года северокорейский диктатор заявил, что необходимо изменить конституцию страны, чтобы можно было вписать туда Южную Корею как "враждебную страну №1", а также ликвидировать все ведомства и учреждения, отвечающие за диалог с Сеулом.
- 29 мая Северная Корея запустила более 150 воздушных шаров с мусором через границу.
- 2 июня стало известно, что Северная Корея запустила в сторону южного соседа около 600 шаров с мусором.
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