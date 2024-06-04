Южная Корея восстанавливает военное присутствие вдоль линии разграничения с КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель одобрил приостановку действия военного соглашения с КНДР, подписанного в 2018 году

Граница между Южной и Северной Кореей (Фото: EPA)

4 июня Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что возобновят военное присутствие вдоль демаркационной линии, разделяющей две Кореи. Об этом сообщило издание Yonhap со ссылкой на Министерство обороны страны.

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Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель одобрил приостановку действия военного соглашения с КНДР, принятого в 2018 году, в ответ на провокации Пхеньяна с запуском воздушных шаров с мусором через границу.

"Эта мера возвращает в нормальное состояние всю военную деятельность наших войск, которая была ограничена пактом 2018 года", — заявило Министерство обороны страны, пообещав принять "все возможные меры" для защиты безопасности южнокорейского народа.

В оборонном ведомстве также отметили, что "вся ответственность за эту ситуацию лежит на северокорейском режиме, и если КНДР попытается устроить новую провокацию, военные Южной Кореи ответят".

Приостановка соглашения также позволит Сеулу возобновить пропагандистское вещание через стационарные и мобильные громкоговорители на линии разграничения. Ранее из громкоговорителей звучала критика нарушений прав человека режимом диктатора Ким Чен Ына, новости и песни, что вызвало гневную реакцию Пхеньяна. В то же время в Минобороны не детализировали меры, которые могут принять военные после приостановления действия пакта, отметив, что это будет зависеть от действий северного соседа.

16 января 2024 года северокорейский диктатор заявил, что необходимо изменить конституцию страны, чтобы можно было вписать туда Южную Корею как "враждебную страну №1", а также ликвидировать все ведомства и учреждения, отвечающие за диалог с Сеулом.

29 мая Северная Корея запустила более 150 воздушных шаров с мусором через границу.

2 июня стало известно, что Северная Корея запустила в сторону южного соседа около 600 шаров с мусором.

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