"Проект звездных войн". Южная Корея развернет лазерное оружие для сбивания дронов КНДР

Военные Южной Кореи (Фото: Jung Yeon-Je/EPA)

Южная Корея развернет лазерное оружие для уничтожения северокорейских беспилотников в этом году, став первой страной в мире, использующей такое оружие в армии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Агентства по закупкам вооружения Южной Кореи.

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Сеул назвал свою лазерную программу "Проект звездных войн". В ведомстве утверждают, что лазерное оружие для уничтожения беспилотников, которое южнокорейские военные разработали совместно с компанией "Hanwha Aerospace", эффективное и дешевое (стоимость одного выстрела составляет $1,45), но в то же время тихое и незаметное.

"Наша страна становится первым государством в мире, которая разворачивает и использует лазерное оружие, и возможности нашей армии реагировать на провокации беспилотников Северной Кореи будут еще больше укрепляться", – говорится в сообщении Агентства по закупкам вооружения Южной Кореи.

Спикер ведомства, которого цитирует Reuters, пояснил, что лазерное оружие сбивает беспилотники, сжигая двигатели или другое электрооборудование лучами света в течение 10-20 секунд.

В материале Reuters говорится, что в декабре 2023 года пять беспилотников КНДР залетели на территорию Южной Кореи. Это заставило Сеул поднять в воздух истребители и боевые вертолеты и попытаться сбить дроны.

16 января 2024 года северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что необходимо изменить конституцию страны, чтобы можно было вписать туда Южную Корею как "враждебную страну №1", а также ликвидировать все ведомства и учреждения, отвечающие за диалог с Сеулом.

29 мая Северная Корея запустила более 150 воздушных шаров с мусором через границу. Внутри мусорных пакетов, привязанных к шарам, были пустые бутылки, картон, батарейки, детали старой обуви и даже навоз.

4 июня Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что возобновят военное присутствие вдоль демаркационной линии, разделяющей две Кореи.

2 июля Южная Корея возобновила проведение учений по стрельбе на полигонах у границы с КНДР, которые были приостановлены шесть лет назад.

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