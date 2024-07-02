Южная Корея впервые за шесть лет возобновила обучение по стрельбе у границы с КНДР

В армии страны заявили, что эти учения были направлены на "усиление готовности артиллерии"

Армия Южной Кореи (Фото: EPA)

Южная Корея возобновила проведение учений по стрельбе на полигонах вблизи границы с Северной Кореей, которые были приостановлены шесть лет назад в рамках двусторонних договоренностей по снижению напряженности. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap News Agency.

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По данным агентства, учения по стрельбе из артиллерии прошли в провинциях Кенгидо и Канвондо, были задействованы самоходные артиллерийские установки K-9.

В армии страны заявили, что эти учения были направлены на "усиление готовности артиллерии и способности реагирования в случае провокаций со стороны противника".

"Армия будет регулярно проводить артиллерийские учения и тренировки маневренных подразделений в приграничных районах и дальше", – добавили в армии Южной Кореи.

Северная Корея 4 июня решила полностью приостановить выполнение соглашения о снижении напряженности от 19 сентября 2018 года после запуска шаров с мусором КНДР.

26 июня морская пехота Южной Кореи впервые за семь лет провела полномасштабные учения по боевой стрельбе на двух островах в Желтом море вблизи западной границы с Северной Кореей.

29 мая Северная Корея запустила более 150 воздушных шаров с мусором через границу. Внутри мусорных пакетов, привязанных к шарам, были пустые бутылки, картон, батарейки, детали старой обуви и даже навоз.

В КНДР заявили, что таким образом Пхеньян ответил на листовки с призывом свергнуть северокорейский режим, отправлявшиеся шарами из Южной Кореи.

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