Северная Корея заявила об испытаниях ракеты с несколькими боеголовками

Это произошло после неудачного запуска гиперзвуковой ракеты военными КНДР

Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Северная Корея заявила, что "успешно провела испытания" с ракетами, которые несут сразу несколько боеголовок, сообщило агентство Reuters со ссылкой на KCNA.

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По данным агентства, испытание прошло 26 июня с твердотопливной баллистической ракетой средней и большой дальности.

Это произошло после дня, когда военные Южной Кореи заявили, что КНДР запустила гиперзвуковую ракету, тогда запуск был неудачным – ракета взорвалась в воздухе.

KCNA сообщило, что ракете удалось отделить боеголовки, точно наведенные на три заданных цели. По данным агентства, цель заключалась в том, чтобы обеспечить способность уничтожать отдельные цели с помощью нескольких боеголовок.

Запуск ракеты также произошел после того, как Северная Корея подписала договор о "всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве" с Россией во время визита российского диктатора Владимира Путина в Пхеньян.

19 июня 2024 года Путин и Ким подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко заявил LIGA.net , что для Украины это, по сути, ничего не меняет.

, что для Украины это, по сути, ничего не меняет. 20 июня 2024 года Офис президента Южной Кореи осудил соглашение, достигнутое Россией и КНДР, – тогда Чанг заявил, что Сеул в ответ пересмотрит вопрос о предоставлении оружия Украине, чтобы помочь стране противостоять российскому вторжению.

23 июня южнокорейский советник президента по вопросам национальной безопасности Чанг Хо-Джин заявил, что Республика не будет ничем ограничена в помощи Украине, если РФ предоставит Северной Корее высокоточное оружие.

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