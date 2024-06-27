Північна Корея заявила про випробування ракети з кількома боєголовками

Кім Чен Ин (Фото: EPA)

Північна Корея заявила, що "успішно провела випробування" з ракетами, які несуть у собі відразу декілька боєголовок, повідомило агентство Reuters з посиланням на KCNA.

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За даними агентства, випробування відбулося 26 червня з твердопаливною балістичною ракетою середньої та великої дальності.

Це відбулося після дня, коли військові Південної Кореї заявили, що КНДР запустила гіперзвукову ракету, тоді запуск був невдалим — ракета вибухнула в повітрі.

KCNA повідомило, що ракеті вдалося відокремити боєголовки, які були точно наведені на три задані цілі. За даними агентства, мета полягала в тому, щоб забезпечити здатність знищувати окремі цілі за допомогою кількох боєголовок.

Запуск ракети відбувся після того, як Північна Корея підписала договір про "всеосяжну стратегічну співпрацю" з Росією, під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до Пхеньяна.

19 червня 2024 року Путін та Кім підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив LIGA.net , що для України це, по суті, нічого не змінює.

, що для України це, по суті, нічого не змінює. 20 червня 2024 року Офіс президента Південної Кореї засудив угоду, досягнуту Росією та КНДР, – тоді Чанг заявив, що Сеул у відповідь перегляне питання про надання зброї Україні, аби допомогти країні протистояти російському вторгненню.

23 червня південнокорейський радник президента з питань національної безпеки Чанг Хо-Джін заявив, що Республіка не буде нічим обмежена у допомозі Україні, якщо РФ надасть Північній Кореї високоточну зброю.

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