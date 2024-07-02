Південна Корея вперше за шість років відновила навчання зі стрільби біля кордону з КНДР

В армії країни заявили, що ці навчання були спрямовані на "посилення готовності артилерії"

Армія Південної Кореї (Фото: EPA)

Південна Корея відновила проведення навчаннь зі стрільби на полігонах поблизу кордону з Північною Кореєю, які були призупинені шість років тому в рамках двосторонніх домовленостей щодо зниження напруженості. Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap News Agency.

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За даними агентства, навчання зі стрільби з артилерії відбулися в провінціях Кенгідо та Канвондо, були задіяні самохідні артилерійські установки K-9.

В армії країни заявили, що ці навчання були спрямовані на "посилення готовності артилерії та спроможності реагування у разі провокацій з боку противника".

"Армія регулярно проводитиме артилерійські навчання і тренування маневрених підрозділів у прикордонних районах і надалі", – додали в армії Південної Кореї.

Північна Корея 4 червня вирішила повністю призупинити виконання угоди про зниження напруженості від 19 вересня 2018 року після запуску куль зі сміттям КНДР.

26 червня морська піхота Південної Кореї вперше за сім років провела повномасштабні навчання з бойовою стрільбою на двох островах у Жовтому морі поблизу західного кордону з Північною Кореєю.

29 травня Північна Корея запустила понад 150 повітряних куль зі сміттям через кордон. Всередині сміттєвих пакетів, прив'язаних до куль, були порожні пляшки, картон, батарейки, деталі старого взуття та навіть гній.

У КНДР заявили, що у такий спосіб Пхеньян відповів на листівки із закликом повалити північнокорейський режим, які відправлялися кулями з Південної Кореї.

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