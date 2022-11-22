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Ким: Осталось три населенных пункта на Кинбурнской косе – и мы уже не воюющая область

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 10:54
Ким: Осталось три населенных пункта на Кинбурнской косе – и мы уже не воюющая область - Фото
Виталий Ким (Скриншот видео)

Николаевская область избавляется от статуса воюющей, остались оккупированными только три населенных пункта на Кинбурнской косе. Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

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"Меньше прилетов в нашей области. Работаем по восстановлению региона, по восстановлению деоккупированных территорий. Есть хорошие новости касаемо света, нам помогают другие области, которые прислали дополнительные бригады", – рассказал Ким. 

По его словам, в Николаеве и области расчищают дороги, чтобы облегчить проезд.

"У нас там осталось три населенных пункта на Кинбурнской косе для того, чтобы мы совсем, даже юридически, вышли из состояния воюющей области", – сказал Ким.

Как сообщил глава ОВА, электричество в области пока есть, система выдерживает. Власти усиливают охрану энергетических объектов и систему ПВО.

"Так же мы помогаем Херсону, чтобы у Херсона быстрей появился свет. Дополнительные автобусы будем посылать, дополнительную технику, по разминированию, все это дело сейчас кипит", – сообщил Ким. 

Читайте также: В ISW объяснили, что даст Украине освобождение Кинбурнской косы

Наталія Медведєва
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Кинбурнская коса Николаев николаевская область виталий ким
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