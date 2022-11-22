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На Кинбурнской косе не серая зона, там пока находится враг – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 07:38
На Кинбурнской косе не серая зона, там пока находится враг – ОК
Наталья Гуменюк (Скриншот видео)

На Кинбурнской косе пока по-прежнему находятся российские оккупанты. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Спикера ОК "Юг" спросили, действительно ли Кинбурнская коса сейчас "ничья" и там серая зона.

"Сейчас там все-таки находятся силы врага и мы продолжаем военную операцию. Поэтому, если и создавать вокруг какой-то шум, то это разрешено только морю. И пусть этот шторм сейчас поможет и смыть врага с нее (с Кинбурнской косы. – Ред.), но мы продолжаем боевую операцию. Поэтому как только она действительно будет освобождена, или действительно будут существенные результаты по этой работе, тогда мы отчитаемся", – сказала Гуменюк.

Она вновь попросила сохранять информационную тишину относительно событий на Кинбурнской косе.

Читайте также: В ISW объяснили, что даст Украине освобождение Кинбурнской косы

Наталія Медведєва
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Кинбурнская коса война ОК Юг Наталья Гуменюк
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