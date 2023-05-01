Кислица: Если Россию отстранить от председательства, она заблокирует работу Совбеза ООН

Отстранение России от председательства в Совбезе ООН негативно отразилось бы на самом Совбезе. Об этом в интервью Укринформ заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Если заблокировать председательство России в нынешних условиях, то это, очевидно, привело бы к блокированию ею работы Совбеза", – сказал он.

Кислица отметил, что члены Совбеза, в том числе те, кто пострадал от агрессии со стороны России, не ставили вопрос о том, как можно совмещать ее действия по отношению к цивилизованному миру, с пребыванием в Совбезе ООН в статусе постоянного члена.

"До Украины даже предыдущие жертвы российской агрессии не поднимали этот вопрос так остро", – заявил он.

Кислица добавил, что члены Совбеза ООН не готовы остановить его работу, поскольку помимо вопроса войны России против Украины, там решаются вопросы "жизненно важных для некоторых стран и групп стран проблем".

"Лишь украинский вопрос, который является одним из наиболее системных, на сегодняшний день не может быть хоть как-то решен в Совете Безопасности ООН", – заявил Кислица, добавив, что из-за этого не стоит считать заседания ООН совершенно неэффективными.

16 апреля 2023 года Кислица предложил, как не допустить председательство России в Совбезе ООН.

25 апреля Кислица заявил, что РФ реанимирует политику диктатора Сталина.

Читайте также: Резолюция Генассамблеи ООН о Совете Европы с упоминанием войны: какие страны голосовали против

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.