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Кислица: Если Россию отстранить от председательства, она заблокирует работу Совбеза ООН

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 15:10
Кислица: Если Россию отстранить от председательства, она заблокирует работу Совбеза ООН - Фото
Сергей Кислица (Фото: Facebook ООН)

Отстранение России от председательства в Совбезе ООН негативно отразилось бы на самом Совбезе. Об этом в интервью Укринформ заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Если заблокировать председательство России в нынешних условиях, то это, очевидно, привело бы к блокированию ею работы Совбеза", – сказал он.

Кислица отметил, что члены Совбеза, в том числе те, кто пострадал от агрессии со стороны России, не ставили вопрос о том, как можно совмещать ее действия по отношению к цивилизованному миру, с пребыванием в Совбезе ООН в статусе постоянного члена.

"До Украины даже предыдущие жертвы российской агрессии не поднимали этот вопрос так остро", – заявил он.

Кислица добавил, что члены Совбеза ООН не готовы остановить его работу, поскольку помимо вопроса войны России против Украины, там решаются вопросы "жизненно важных для некоторых стран и групп стран проблем".

"Лишь украинский вопрос, который является одним из наиболее системных, на сегодняшний день не может быть хоть как-то решен в Совете Безопасности ООН", – заявил Кислица, добавив, что из-за этого не стоит считать заседания ООН совершенно неэффективными.

  • 16 апреля 2023 года Кислица предложил, как не допустить председательство России в Совбезе ООН.
  • 25 апреля Кислица заявил, что РФ реанимирует политику диктатора Сталина.

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Мілана Головань
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