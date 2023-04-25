Лавров в ООН озвучивал конспирологию про Запад и войну. Кислица: Реанимируют мотив Сталина
Представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Россия реанимирует политику советского тирана Иосифа Сталина, который выступал против прав народов на самоопределение. Об этом он написал в Twitter, комментируя выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова в Совбезе ООН.
Во время заседания Совбеза ООН Лавров в очередной раз озвучивал тезисы российской пропаганды о "коллективном Западе, который ведет войну против России".
Он говорил о "клубе избранных, которые принимают принципиальные для мира решения", а также заявил, что США "разрушили глобализацию".
Также глава российского МИД начал рассказывать о "западном меньшинстве, которое говорит от имени всего человечества".
Кроме этого, он в очередной раз озвучил "цели" войны, которую Россия ведет на уничтожение Украины как государства, упомянув "угрозу НАТО и безопасности" и "защиту людей".
По словам Кислицы, государство-агрессор начало дискуссию в ООН, чтобы реанимировать лейтмотив Ялтинской конференции 1945 года, на которой проект ООН имел второстепенное значение в мире.
"Сталин выступал против предоставления малым народам каких-либо прав, которые могли бы противоречить желаниям Москвы", — заявил дипломат.
- Украина инициировала процесс исключения России из постоянного членства в Совете Безопасности ООН с правом вето и всей организации в целом, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
- Кулеба заявил, что украинское правительство намерено провести мирный саммит к концу февраля – предпочтительно в ООН с Гутерришем в роли посредника.
- Генсек ООН Антониу Гуттериш готов быть медиатором для Украины и России, но при согласии всех сторон.
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