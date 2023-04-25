Лавров в ООН озвучивал конспирологию про Запад и войну. Кислица: Реанимируют мотив Сталина

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Россия реанимирует политику советского тирана Иосифа Сталина, который выступал против прав народов на самоопределение. Об этом он написал в Twitter, комментируя выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова в Совбезе ООН.

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Во время заседания Совбеза ООН Лавров в очередной раз озвучивал тезисы российской пропаганды о "коллективном Западе, который ведет войну против России".

Он говорил о "клубе избранных, которые принимают принципиальные для мира решения", а также заявил, что США "разрушили глобализацию".

Также глава российского МИД начал рассказывать о "западном меньшинстве, которое говорит от имени всего человечества".

Кроме этого, он в очередной раз озвучил "цели" войны, которую Россия ведет на уничтожение Украины как государства, упомянув "угрозу НАТО и безопасности" и "защиту людей".

По словам Кислицы, государство-агрессор начало дискуссию в ООН, чтобы реанимировать лейтмотив Ялтинской конференции 1945 года, на которой проект ООН имел второстепенное значение в мире.

"Сталин выступал против предоставления малым народам каких-либо прав, которые могли бы противоречить желаниям Москвы", — заявил дипломат.

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Дмитро Гриниченко

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