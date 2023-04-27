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Резолюция Генассамблеи ООН о Совете Европы с упоминанием войны: кто голосовал против

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 11:33
Резолюция Генассамблеи ООН о Совете Европы с упоминанием войны: кто голосовал против - Фото
Сергей Кислица (Фото: EPA)

Генассамблея ООН 122 голосами "за" и 5 голосами "против" приняла резолюцию о сотрудничестве с Советом Европы, где упомянута военная агрессия России против Украины. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Он отметил, что попытка РФ снять упоминание в резолюции о войне провалилась.

"Против резолюции проголосовали пять известных борцов с правами человека – РФ, Белоруссия, Никарагуа, Сирия и КНДР", – написал он.

Голосование в Генеральной Ассамблее ООН (Фото: Twitter)

  • 16 апреля 2023 года Кислица предложил, как не допустить председательство России в Совбезе ООН.
  • 25 апреля Кислица заявил, что РФ реанимирует политику диктатора Сталина.

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Артем Джеріпа
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