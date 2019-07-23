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Кистион и два министра проигрывают кандидатам от Слуги народа

Кистион и два министра проигрывают кандидатам от Слуги народа - Фото
Фото: EPA
23.07.2019, 13:35

Владимир Кистион, Игорь Насалик и Остап Семерак проигрывают на выборы в своих мажоритарных округах

Вице-премьер Владимир Кистион проиграл другим кандидатам на внеочередных выборах в Верховную Раду в мажоритарном округе N11 в Винницкой области. Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии.

По результатам обработки 86,72% протоколов, Кистион занимает 5 место с результатом 9,37%. В этом округе лидирует кандидат от президентской партии Слуга народа Максим Пашковский, за него проголосовали 26,39% избирателей.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на выборах в округе N85 по итогам обработки всех протоколов набрал 24,13% голосов - это третье место. В этом округе также выиграл кандидат от партии Слуга народа Эдуард Прощук.

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, который баллотировался на 124 округе во Львовской области, по итогам обработки всех протоколов пришел к финишу лишь седьмым с результатом 8,84%. В этом округе выиграл кандидат от Слуги народа.

ЦИК обработал 92,43% электронных протоколов. Согласно подсчету, наибольшее количество голосов набирает Слуга народа – 43,11%.

22 июля общественное движение ЧЕСНО сообщило, какие партии и сколько могут получить денег из государственного бюджета. 11 партий, получивших более 2% голосов избирателей на досрочных выборах в Раду могут претендовать на государственное финансирование их деятельности.

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