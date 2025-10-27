Китай предложил США помощь после крушения авиации. Трамп назвал инциденты необычными

По словам президента США, у вертолета и самолета могли возникнуть проблемы с топливом

Го Цзякунь (Фото: МИД Китая)

Китай предложил гуманитарную помощь США после двойной аварии их авиации в Южнокитайском море 26 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь на пресс-конференции 27 октября, передает Reuters.

Подробностей о том, какую именно гуманитарную помощь Китай готов оказать США, в министерстве не раскрыли.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал инцидент, назвав крушение истребителя и вертолета в промежутке 30 минут "очень необычными". Он предположил, что могли возникнуть проблемы с топливом.

"Они думают, что это может быть плохое топливо. Мы выясним. Нечего скрывать" – сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.