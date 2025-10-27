Китай запропонував США допомогу після катастрофи авіації. Трамп назвав інциденти незвичайними
Китай запропонував гуманітарну допомогу США після подвійної аварії їхньої авіації в Південнокитайському морі 26 жовтня. Про це повідомив прессекретар міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь на пресконференції 27 жовтня, передає Reuters.
Подробиць про те, яку саме гуманітарну допомогу Китай готовий надати США, у міністерстві не розкрили.
Президент США Дональд Трамп також прокоментував інцидент, назвавши крах винищувача й вертольота в проміжку 30 хвилин "дуже незвичайними". Він припустив, що могли виникнути проблеми з паливом.
"Вони думають, що це може бути погане паливо. Ми з'ясуємо. Нічого приховувати" – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.
- Обидва інциденти відбулися 26 жовтня. Вертоліт MH-60R Sea Hawk ВМС США зазнав аварії під час зльоту з авіаносця USS Nimitz (CVN 68). Через пів години винищувач F/A-18F Super Hornet упав під час виконання повсякденних операцій з авіаносця Nimitz. Усіх членів екіпажів вдалося врятувати.
