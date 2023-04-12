Китай и его диктатор не принесут мир Европе, нельзя повторять ошибку с Путиным — МИД Литвы

Китай и его правитель Си Цзиньпин не принесут мир Европе, а поэтому необходимо отказаться от идеи заигрывания с диктатурами. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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По его словам, много лет западные страны считали, что экономическое сотрудничество может убедить диктаторов поддерживать порядок в мире, но вместо этого они нарушали все правила, а Китай делает ставку на то, что Европа повторит эту ошибку.

"Мы покупали энергию, передавали технологии, инвестировали в тоталитарные режимы. Мы позволили им расти. Наша запутанность сделала нас стратегически слепыми. Мы игнорировали угрозы не только странам, граничащим с Россией, но и самому западному обществу. Армии были заброшены, границы остались незащищенными, наша способность дать отпор захватчикам уменьшилась", — заявил дипломат.

Он отметил, что Запад не хотел видеть угрозы агрессии РФ в Украине, а теперь выбирает не видеть угрозы агрессии Китая.

"Мы находимся на грани повторения той же ошибки. Наша стратегия с Путиным явно провалилась. Теперь, вместо увеличения расходов на оборону и производства или укрепления наших трансатлантических связей, мы просим еще одного тоталитариста помочь нам "обеспечить мир" в Европе?" — написал министр.

Ландсбергис считает, что Европа способна защитить себя без помощи Китая и должна демонстрировать силу, что вместе с США и Украиной обеспечит безопасность на континенте.

"Такой же сильный сигнал должен быть отправлен на Тайвань. Мы должны заявить, что остров и его любящие демократию люди являются частью основанного на правилах порядка и что мы будем бороться против любых попыток изменить статус-кво силой, потому что мы хотим и можем поступать правильно", — подчеркнул он.

Он заявил, что нет замены трансатлантическому единству, поэтому союзники должны защищать его, а не демонтировать.

После официального визита в Китай Макрон заявил, что европейцам не следует вмешиваться в конфликт Китая с Тайванем, а также выступил за укрепление "стратегической автономии ЕС" и уменьшение готовности "соглашаться с внешнеполитическими целями США".

10 апреля 2023 года Макрон сказал, что Европа не должна следовать за внешней политикой США или Китая.

По информации Bloomberg, глава Китая Си Цзиньпин поблагодарил Макрона за разъяснение вопросов касательно войны России против Украины.

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Дмитро Гриниченко

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