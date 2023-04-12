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Китай и его диктатор не принесут мир Европе, нельзя повторять ошибку с Путиным — МИД Литвы

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 20:33
Китай и его диктатор не принесут мир Европе, нельзя повторять ошибку с Путиным — МИД Литвы - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA)

Китай и его правитель Си Цзиньпин не принесут мир Европе, а поэтому необходимо отказаться от идеи заигрывания с диктатурами. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, много лет западные страны считали, что экономическое сотрудничество может убедить диктаторов поддерживать порядок в мире, но вместо этого они нарушали все правила, а Китай делает ставку на то, что Европа повторит эту ошибку. 

"Мы покупали энергию, передавали технологии, инвестировали в тоталитарные режимы. Мы позволили им расти. Наша запутанность сделала нас стратегически слепыми. Мы игнорировали угрозы не только странам, граничащим с Россией, но и самому западному обществу. Армии были заброшены, границы остались незащищенными, наша способность дать отпор захватчикам уменьшилась", — заявил дипломат.

Он отметил, что Запад не хотел видеть угрозы агрессии РФ в Украине, а теперь выбирает не видеть угрозы агрессии Китая. 

"Мы находимся на грани повторения той же ошибки. Наша стратегия с Путиным явно провалилась. Теперь, вместо увеличения расходов на оборону и производства или укрепления наших трансатлантических связей, мы просим еще одного тоталитариста помочь нам "обеспечить мир" в Европе?" — написал министр.

Ландсбергис считает, что Европа способна защитить себя без помощи Китая и должна демонстрировать силу, что вместе с США и Украиной обеспечит безопасность на континенте. 

"Такой же сильный сигнал должен быть отправлен на Тайвань. Мы должны заявить, что остров и его любящие демократию люди являются частью основанного на правилах порядка и что мы будем бороться против любых попыток изменить статус-кво силой, потому что мы хотим и можем поступать правильно", — подчеркнул он.

Он заявил, что нет замены трансатлантическому единству, поэтому союзники должны защищать его, а не демонтировать.

  • После официального визита в Китай Макрон заявил, что европейцам не следует вмешиваться в конфликт Китая с Тайванем, а также выступил за укрепление "стратегической автономии ЕС" и уменьшение готовности "соглашаться с внешнеполитическими целями США".
  • 10 апреля 2023 года Макрон сказал, что Европа не должна следовать за внешней политикой США или Китая.
  • По информации Bloomberg, глава Китая Си Цзиньпин поблагодарил Макрона за разъяснение вопросов касательно войны России против Украины.

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Дмитро Гриниченко
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Китай война владимир путин литва си цзиньпин Габриэлюс Ландсбергис
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