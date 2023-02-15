UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Китай пытается быть и нейтральным, и союзником Кремля, но надорвется – замглавы Госдепа

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 22:03
Китай пытается быть и нейтральным, и союзником Кремля, но надорвется – замглавы Госдепа - Фото
Венди Шерман (Фото - EPA)

Китай пытается "играть на двух досках" – быть союзником Кремля и в то же время изображать нейтралитет, но такая политика Пекина кончится провалом. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, сообщает CNN

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Госдепартаменте США растет обеспокоенность партнерством между Китаем и Россией и тем, что Китай поддерживает российское вторжение в Украину, сказала Шерман в выступлении в Институте Брукингса.

По ее оценке, КНР пытается повысить свою значимость для международного сообщества, предлагая посредничество между Киевом и Москвой, но в то же время декларирует "безграничное партнерство с Россией". Она также отметила укрепление партнерских отношений России с Ираном и Северной Кореей.

Шерман считает, что Китай тем самым пытается "играть сразу на двух досках". 

Однако в конечном итоге, сказала Шерман, у всех союзников Москвы "на шее будет альбатрос" (то есть, неподъемная ноша).

"Украинцы нанесут Путину стратегическое поражение, и это создаст много проблем для всех, кто его поддерживает", – подчеркнула заместитель госсекретаря.

Читайте также: Китай, похоже, потихоньку начал оказывать военную поддержку России – разведка Японии

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Госдепартамент США Китай война геополитика Венди Шерман
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 