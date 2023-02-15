Китай пытается быть и нейтральным, и союзником Кремля, но надорвется – замглавы Госдепа

Китай пытается "играть на двух досках" – быть союзником Кремля и в то же время изображать нейтралитет, но такая политика Пекина кончится провалом. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, сообщает CNN.

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В Госдепартаменте США растет обеспокоенность партнерством между Китаем и Россией и тем, что Китай поддерживает российское вторжение в Украину, сказала Шерман в выступлении в Институте Брукингса.

По ее оценке, КНР пытается повысить свою значимость для международного сообщества, предлагая посредничество между Киевом и Москвой, но в то же время декларирует "безграничное партнерство с Россией". Она также отметила укрепление партнерских отношений России с Ираном и Северной Кореей.

Шерман считает, что Китай тем самым пытается "играть сразу на двух досках".

Однако в конечном итоге, сказала Шерман, у всех союзников Москвы "на шее будет альбатрос" (то есть, неподъемная ноша).

"Украинцы нанесут Путину стратегическое поражение, и это создаст много проблем для всех, кто его поддерживает", – подчеркнула заместитель госсекретаря.

14 февраля Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддерживает Иран в противостоянии с США и западными странами.

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Сергій Бережний

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