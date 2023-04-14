Китай заявляет, что не будет поставлять оружие РФ или Украине. Обещает контроль товаров

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что КНР не будет поставлять оружие Украине или России. Об этом он сообщил на пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок, цитирует его агентство Associated Press.

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По его словам, КНР не будет продавать вооружения ни одной из сторон войны.

AP отмечает, что Цинь Ган является первым китайским чиновником настолько высокого уровня, который сделал столь откровенное заявление о поставках вооружений.

Он заявил, что Пекин будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения.

"Что касается экспорта товаров военного назначения, Китай занимает разумную и ответственную позицию. Китай не будет поставлять оружие соответствующим сторонам конфликта, а также будет контролировать экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами", — подчеркнул дипломат.

Также глава китайского МИД сказал, что КНР готова "помочь найти мирное решение конфликта".

19 февраля 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай, что помощь России оружием "серьезно усложнит отношения с США".

20 марта глава КНР прибыл в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

21 марта New York Times сообщила, что после 24 февраля 2022 года Китай продал России беспилотников и запчастей к ним на сумму свыше $12 млн.

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Дмитро Гриниченко

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