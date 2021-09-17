Китайские и украинские университеты договорились работать сообща – посольство КНР

Десятки университетов Китая и Украины создали "Китайско-украинский университетский союз" для более тесного сотрудничества и обмена студентами. Об этом пишет в Facebook посольство Китая в Украине.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

К такому союзу присоединились 92 университета Китая и 49 университетов Украины.

По задумке, участники будут совместно подавать заявки на международное финансирование и научно-исследовательские проекты. Также студенты двух стран смогут вместе писать и публиковать научные материалы, руководить учебным процессом, студенческими и академическими обменами и готовить совместные конференции и другие международные мероприятия.

Читайте также: Китай планирует запретить своим техногигантам выходить на американскую биржу

В рамках союза будут организовываться "социально-культурные проекты" и совместно продвигаться развитие науки и качественного высшего образования.

"Создание союза означает новые достижения в сотрудничестве между университетами Китая и Украины", – утверждают в Пекине.

16 августа 2021 года в Гонконге заявила о самороспуске крупнейшая оппозиционная организация Гражданский фронт за права человека. Причиной названо давление китайских властей.

28 августа генерал-лейтенант ВВС США Томас Бюссьер заявил, что ядерная угроза для США от Китая в ближайшие несколько лет превзойдет угрозу от России.

Также в августе стало известно, что Китай строит более 200 шахт для баллистических ракет с ядерными боеголовками.

Кумбер Елизавета

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.