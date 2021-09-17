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Китайские и украинские университеты договорились работать сообща – посольство КНР

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 13:20
Китайские и украинские университеты договорились работать сообща – посольство КНР - Фото
Фото:EPA/Roman Pilipey

Десятки университетов Китая и Украины создали "Китайско-украинский университетский союз" для более тесного сотрудничества и обмена студентами. Об этом пишет в Facebook посольство Китая в Украине.

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К такому союзу присоединились 92 университета Китая и 49 университетов Украины.  

По задумке, участники будут совместно подавать заявки на международное финансирование и научно-исследовательские проекты. Также студенты двух стран смогут вместе писать и публиковать научные материалы, руководить учебным процессом, студенческими и академическими обменами и готовить совместные конференции и другие международные мероприятия.

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В рамках союза будут организовываться "социально-культурные проекты" и совместно продвигаться развитие науки и качественного высшего образования.

 "Создание союза означает новые достижения в сотрудничестве между университетами Китая и Украины", – утверждают в Пекине.

Китайско-украинский университетский союз (Скриншот Facebook Chinese Embassy in Ukraine))
  • 16 августа 2021 года в Гонконге заявила о самороспуске крупнейшая оппозиционная организация Гражданский фронт за права человека. Причиной названо давление китайских властей. 
  • 28 августа генерал-лейтенант ВВС США Томас Бюссьер заявил, что ядерная угроза для США от Китая в ближайшие несколько лет превзойдет угрозу от России.
  • Также в августе стало известно, что Китай строит более 200 шахт для баллистических ракет с ядерными боеголовками.
Кумбер Елизавета
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