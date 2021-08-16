Под давлением Китая. Крупнейшая оппозиционная организация Гонконга заявила о самороспуске

В Гонконге заявила о самороспуске крупнейшая оппозиционная организация Гражданский фронт за права человека (CHRF). Об этом сообщает DW.

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Заявление CHRF о самороспуске опубликовано вчера, 15 августа 2021 года. Причиной названо давление китайских властей, которые в последние месяцы не давали разрешений на проведение акций, используя как предлог меры против COVID-19. Из-за давления на членов организации оказалось невозможным избрать ее руководство, а предыдущий глава CHRF Фигу Чан арестован.

Полиция Гонконга заявила, что признает роспуск CHRF, но это не освободит ее членов от потенциальной уголовной ответственности, сообщает CNN. Полиция ведет расследование против организации на основании китайского закона о нацбезопасности.

Движение CHRF было основано в 2002 году, в 2019 году участвовало в организации масштабных протестов в Гонконге, которые собирали более миллиона человек. Помимо CHRF, о роспуске за последние месяцы заявили несколько оппозиционных организаций и профсоюзов.

В апреле 2019 года в Гонконге началось протестное движение из-за закона об экстрадиции, который позволял силовикам высылать людей на материковую часть Китая.

Власти приостановили закон об экстрадиции, однако акции переросли в более широкий протест против правительства города и политических лидеров в Пекине.

В октябре 2019-го законопроект об экстрадиции был официально отозван, но протесты продолжались.

В мае 2020 года парламент КНР утвердил закон о безопасности, который усилил контроль Пекина над Гонконгом.

В январе 2021 года в Гонконге прошли массовые аресты оппозиционеров.

Денис Юдин

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