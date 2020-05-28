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Парламент Китая поддержал законопроект, который ограничит автономию Гонконга

Парламент Китая поддержал законопроект, который ограничит автономию Гонконга - Фото
Протест в Гонконге (Фото - Miguel Candela - EPA)
28.05.2020, 11:23

Новый закон о безопасности позволит материковому Китаю использовать в Гонконге свои спецслужбы

Парламент Китая поддержал законопроект о безопасности в Гонконге, который усилит контроль Пекина над автономной территорией, сообщает BBC.

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Детали законопроекта пока полностью неизвестны, но он предполагает криминализацию:

- призывов к отделению от КНР;

- подрыва власти Пекина на территории автономии;

- терроризма - использования насилия или запугивания против населения;

- иностранного вмешательства в дела Гонконга.

Также новый закон позволит Китаю использовать в Гонконге свои спецслужбы. На данный момент правоохранительная деятельность полностью находится в руках местных властей.

Рассмотрение закона вызвало в Гонконге новые простесты против центральных властей, сотни людей были арестованы.

После одобрения парламентом законопроект направлен на рассмотрение Постоянного комитета Компартии Китая, он может стать законом в августе.

  • Протестное движение в Гонконге началось в апреле из-за закона об экстрадиции, который позволял силовикам высылать людей на материковую часть Китая. 
  • Власти приостановили закон об экстрадиции, однако акции переросли в более широкий протест против правительства города и политических лидеров в Пекине.
  • 1 октября полицейские впервые за время столкновений использовали боевое оружие
  • 23 октября законопроект об экстрадиции был официально отозван, но протесты продолжались.
  • 25 ноября в Гонконге прошли местные выборы, после которых более 80% мест в районных советах заняли представители демократических сил.
  • Вчера из-за возможности принятия нового закона о безопасности госсекретарь США Майк Помпео сообщил Конгрессу, что Гонконг больше не является автономным от Китая, что может вызвать серьезные последствия для торговли между США и Гонконгом.
Денис Юдин
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