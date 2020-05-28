Парламент Китая поддержал законопроект, который ограничит автономию Гонконга

Парламент Китая поддержал законопроект о безопасности в Гонконге, который усилит контроль Пекина над автономной территорией, сообщает BBC.
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Детали законопроекта пока полностью неизвестны, но он предполагает криминализацию:
- призывов к отделению от КНР;
- подрыва власти Пекина на территории автономии;
- терроризма - использования насилия или запугивания против населения;
- иностранного вмешательства в дела Гонконга.
Также новый закон позволит Китаю использовать в Гонконге свои спецслужбы. На данный момент правоохранительная деятельность полностью находится в руках местных властей.
Рассмотрение закона вызвало в Гонконге новые простесты против центральных властей, сотни людей были арестованы.
После одобрения парламентом законопроект направлен на рассмотрение Постоянного комитета Компартии Китая, он может стать законом в августе.