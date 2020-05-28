Парламент Китая поддержал законопроект, который ограничит автономию Гонконга

Протест в Гонконге (Фото - Miguel Candela - EPA)

Парламент Китая поддержал законопроект о безопасности в Гонконге, который усилит контроль Пекина над автономной территорией, сообщает BBC.

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Детали законопроекта пока полностью неизвестны, но он предполагает криминализацию:

- призывов к отделению от КНР;

- подрыва власти Пекина на территории автономии;

- терроризма - использования насилия или запугивания против населения;

- иностранного вмешательства в дела Гонконга.

Также новый закон позволит Китаю использовать в Гонконге свои спецслужбы. На данный момент правоохранительная деятельность полностью находится в руках местных властей.

Рассмотрение закона вызвало в Гонконге новые простесты против центральных властей, сотни людей были арестованы.

После одобрения парламентом законопроект направлен на рассмотрение Постоянного комитета Компартии Китая, он может стать законом в августе.

Протестное движение в Гонконге началось в апреле из-за закона об экстрадиции, который позволял силовикам высылать людей на материковую часть Китая.

Власти приостановили закон об экстрадиции , однако акции переросли в более широкий протест против правительства города и политических лидеров в Пекине.

1 октября полицейские впервые за время столкновений использовали боевое оружие .

23 октября законопроект об экстрадиции был официально отозван , но протесты продолжались.

25 ноября в Гонконге прошли местные выборы , после которых более 80% мест в районных советах заняли представители демократических сил.

Вчера из-за возможности принятия нового закона о безопасности госсекретарь США Майк Помпео сообщил Конгрессу, что Гонконг больше не является автономным от Китая, что может вызвать серьезные последствия для торговли между США и Гонконгом.