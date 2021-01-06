В Гонконге прошли массовые аресты оппозиционеров

Полиция Гонконга арестовала около 50 оппозиционных политиков и активистов, сообщает BBC. Это самые широкие репрессии против оппозиции с момента принятия закона о безопасности, который был навязан Пекином.

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Аресты связаны с проведенными оппозицией праймериз перед выборами в городской совет Гонконга. Выборы были назначены на сентябрь, но позже перенесены из-за эпидемии коронавируса. Глава Гонконга Кэрри Лэм предупреждала, что проведение праймериз может быть сочтено подрывной деятельностью.

Среди арестованных – члены Гражданской и Демократической партий, оппозиционные районные советники, кандидаты на праймериз от оппозиции, двое ученых, разработавших стратегию праймериз и юрист из США.

Обыски прошли в доме ранее задержанного активиста Джошуа Вонга и в офисе юридической фирмы. От трех новостных агентств потребовали предоставить информацию: два из них организовывали предвыборные форумы для кандидатов на праймериз, одно размещало предвыборную рекламу.

Министр безопасности Гонконга подтвердил, что группа людей была арестована в рамках операции против лиц, подозреваемых в попытке "свергнуть" правительство города.

Если арестованным выдвинут обвинения по новому закону о безопасности, им может грозить пожизненное заключение.

В апреле 2019 года в Гонконге началось протестное движение из-за закона об экстрадиции, который позволял силовикам высылать людей на материковую часть Китая.

Власти приостановили закон об экстрадиции, однако акции переросли в более широкий протест против правительства города и политических лидеров в Пекине.

В октябре 2019-го законопроект об экстрадиции был официально отозван, но протесты продолжались.

В ноябре 2019-го в Гонконге прошли местные выборы, после которых более 80% мест в районных советах заняли представители демократических сил.

В мае 2020 года парламент КНР утвердил закон о безопасности, который усилил контроль Пекина над Гонконгом.

Денис Юдин

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