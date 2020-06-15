КИУ: Половина фракции Слуги народа - миллионеры

По данным электронных деклараций 153 народных депутата фракции Слуга народа – миллионеры. Об этом сообщает пресс-служба КИУ.
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Всего во фракции 247 народных депутатов, таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства.
ТОП-10 нардепов:
Меньше средств среди депутатов Слуги народа задекларировали Сергей Колебошин (75 000 грн.), Елизавета Богуцкая (66 000 грн), Орест Саламаха (62 000 грн), Юлия Овчинникова (55 000 грн) и Анатолий Драбовский (16 000 ).
Вместе 247 народных депутатов Слуги народа задекларировали 1,1 млрд грн (90% средств - наличные).
В КИУ уточнили, что при подсчете учитывались только денежные активы депутатов: наличные средства и средства, размещенные на банковских счетах. Недвижимость и другие ценные активы в расчет не брались. Также не учитывались денежные активы, находящиеся в собственности жен, мужей депутатов и их совместные средства, заемные средства.
Средства в валюте при расчетах были переведены в гривневый эквивалент.
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