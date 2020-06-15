Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

КИУ: Половина фракции Слуги народа - миллионеры

КИУ: Половина фракции Слуги народа - миллионеры - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
15.06.2020, 12:24

В КИУ подчеркнули, что миллионером является каждый второй депутат монобольшинства

По данным электронных деклараций 153 народных депутата фракции Слуга народа – миллионеры. Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Всего во фракции 247 народных депутатов, таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства.

ТОП-10 нардепов:

  • Олег Воронько - задекларировал 123 млн грн;
  • Александр Сова - 79 млн грн;
  • Андрей Герус - 38 млн грн;
  • Роман Мулик - 24 млн грн ;
  • Остап Шипайло - 22 млн грн;
  • Руслан Горбенко - 22 млн грн;
  • Александр Трухин - 21 млн грн;
  • Давид Арахамия - 21 млн грн;
  • Гео Лерос - 20 млн грн;
  • Артем Культенко - 19 млн грн.

Меньше средств среди депутатов Слуги народа задекларировали Сергей Колебошин (75 000 грн.), Елизавета Богуцкая (66 000 грн), Орест Саламаха (62 000 грн), Юлия Овчинникова (55 000 грн) и Анатолий Драбовский (16 000 ).

Вместе 247 народных депутатов Слуги народа задекларировали 1,1 млрд грн (90% средств - наличные).

В КИУ уточнили, что при подсчете учитывались только денежные активы депутатов: наличные средства и средства, размещенные на банковских счетах. Недвижимость и другие ценные активы в расчет не брались. Также не учитывались денежные активы, находящиеся в собственности жен, мужей депутатов и их совместные средства, заемные средства.

Средства в валюте при расчетах были переведены в гривневый эквивалент.

  • 1 июня сообщалось, что 19 нардепов-миллионеров  президентской фракции Слуга народа арендуют жилье за бюджетные средства. В КИУ подчеркнули, что в ТОП-5 самых богатых депутатов, которые арендуют жилье, кроме Трухина, Кунаева и Чернявского, попал Анатолий Урбанский из группы За майбутнє (19,7 млн грн.) и Олег Мейдич из Батькивщины (9,8 млн грн).

Читайте также: Декларации 2020. 119 млн грн “под матрасом” и 634 000 грн дохода каждому. Сколько заработали Слуги народа

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
верховная рада Слуга народа Гео Лерос КИУ миллионеры Давид Арахамия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 