КИУ: Половина фракции Слуги народа - миллионеры

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

По данным электронных деклараций 153 народных депутата фракции Слуга народа – миллионеры. Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

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Всего во фракции 247 народных депутатов, таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства.

ТОП-10 нардепов:

Олег Воронько - задекларировал 123 млн грн;

Александр Сова - 79 млн грн;

Андрей Герус - 38 млн грн;

Роман Мулик - 24 млн грн ;

Остап Шипайло - 22 млн грн;

Руслан Горбенко - 22 млн грн;

Александр Трухин - 21 млн грн;

Давид Арахамия - 21 млн грн;

Гео Лерос - 20 млн грн;

Артем Культенко - 19 млн грн.

Меньше средств среди депутатов Слуги народа задекларировали Сергей Колебошин (75 000 грн.), Елизавета Богуцкая (66 000 грн), Орест Саламаха (62 000 грн), Юлия Овчинникова (55 000 грн) и Анатолий Драбовский (16 000 ).

Вместе 247 народных депутатов Слуги народа задекларировали 1,1 млрд грн (90% средств - наличные).

В КИУ уточнили, что при подсчете учитывались только денежные активы депутатов: наличные средства и средства, размещенные на банковских счетах. Недвижимость и другие ценные активы в расчет не брались. Также не учитывались денежные активы, находящиеся в собственности жен, мужей депутатов и их совместные средства, заемные средства.

Средства в валюте при расчетах были переведены в гривневый эквивалент.

19 нардепов-миллионеров президентской фракции Слуга народа В КИУ подчеркнули, что в ТОП-5 самых богатых депутатов, которые арендуют жилье, кроме Трухина, Кунаева и Чернявского, попал Анатолий Урбанский из группы За майбутнє (19,7 млн грн.) и Олег Мейдич из Батькивщины (9,8 млн грн). арендуют жилье за бюджетные средства. 1 июня сообщалось , чтоСлуга народа

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