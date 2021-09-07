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Кива сдал экзамен на адвоката

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2021, 18:06
Кива сдал экзамен на адвоката - Фото
Илья Кива (скриншот с видео)

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива в январе 2021 года сдал экзамен для получения права на занятие адвокатской деятельностью в Украине. Информация об этом содержится на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

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Согласно этой информации, Кива сдавал экзамен в Закарпатской областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

Как прокомментировала адвокат Bihus.Info Мария Музычка, экзамен – только один из этапов. После него кандидат должен пройти шесть месяцев стажировки у адвоката с опытом не менее пяти лет. После этого кандидат должен подготовить отчет, который утверждает Совет адвокатов региона.

"Теоретически, Совет адвокатов Закарпатской области должен собираться в сентябре, соответственно, уже скоро станет ясно, станет ли Кива адвокатом. Если да – он получит привилегии, например, его не смогут обыскать без отдельного определения и присутствия представителя Совета адвокатов", – сказала Музычка.

На вопрос Суспильного, сдавал ли он экзамен на адвоката, Кива сказал: "Существует официальный реестр. Зайдите и получите официальную информацию".

Журналисты поинтересовались, планирует ли Кива работать адвокатом посл стажировки. "Конечно. И не только адвокатом, но и проповедником и детским психологом", – ответил депутат.

  • 26 апреля Кива защитил кандидатскую диссертацию "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". 13 членов комиссии единогласно поддержали то, чтобы Киве дать степень кандидата наук. 
  • На защиту Кивы не пустили ряд журналистов. 
  • На следующий день после публикации расследования Bihus.Info о кандидатской диссертации Кивы Межрегиональная академия управления персоналом, где он проходил аспирантуру, опубликовала у себя на сайте сборники научно-практических конференций с материалами Кивы, которых раньше не было.
  • 8 июня в Минобразования заявили, что проверяют диссертацию и аттестационное дело Кивы.

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Вадим Ребрина
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адвокат илья кива ОПЗЖ
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