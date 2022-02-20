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Кленовый лист и Тризуб: Во Львове разгружают самолет с военной помощью из Канады – фото

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2022, 00:03
Кленовый лист и Тризуб: Во Львове разгружают самолет с военной помощью из Канады – фото - Фото
Канадские военные и представители минобороны Украины (Фото - Facebook)

Вечером 19 февраля во Львов прибыл военно-транспортный самолет С-17 Королевских Воздушных Сил Канады, который доставил военную помощь для ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны​ в Facabook.

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Груз этого борта – снайперские и автоматические винтовки, пулеметы с оптическими средствами прицеливания, пистолеты, приборы ночного видения и наблюдения и военное снаряжение.

"Благодарю наших партнеров и друзей за это важное и своевременное решение! Отдельное спасибо министру национальной обороны Аните Ананд за неизменную поддержку Украины!" – прокомментировал прибытие борта министр обороны Алексей Резников.

Разгрузка самолета с военной помощью Канады (Фото – Facebook)

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Груз доставлен в рамках технического соглашения между минобороны Украины и Департаментом национальной обороны и Вооруженными Силами Канады о проведении мероприятий военной подготовки в Украине.​

Отмечается, что это уже второй самолет Королевских ВВС Канады, прибывший в Украину с военной помощью на борту. В ближайшее время, сказано в сообщении, будут выполнены еще несколько рейсов.

Скриншот из Facebook

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Сергей Бережной
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канада летальное оружие военная помощь
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