Кленовый лист и Тризуб: Во Львове разгружают самолет с военной помощью из Канады – фото

Вечером 19 февраля во Львов прибыл военно-транспортный самолет С-17 Королевских Воздушных Сил Канады, который доставил военную помощь для ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны​ в Facabook.

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Груз этого борта – снайперские и автоматические винтовки, пулеметы с оптическими средствами прицеливания, пистолеты, приборы ночного видения и наблюдения и военное снаряжение.

"Благодарю наших партнеров и друзей за это важное и своевременное решение! Отдельное спасибо министру национальной обороны Аните Ананд за неизменную поддержку Украины!" – прокомментировал прибытие борта министр обороны Алексей Резников.

​​Груз доставлен в рамках технического соглашения между минобороны Украины и Департаментом национальной обороны и Вооруженными Силами Канады о проведении мероприятий военной подготовки в Украине.​Отмечается, что это уже второй самолет Королевских ВВС Канады, прибывший в Украину с военной помощью на борту. В ближайшее время, сказано в сообщении, будут выполнены еще несколько рейсов.

5 февраля 2022 года Канада прислала в Украину самолет с нелетальным военным оборудованием.

15 февраля сообщалось, что на фоне угрозы нового вторжения России Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь, в том числе поставит летальное оружие.

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Сергей Бережной

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