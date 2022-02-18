Эстония передала Украине ракеты для Javelin – фото

Эстония отправила в Украину обещанные противотанковые ракеты для Javelin – они уже прибыли в Киев. Об этом сообщает пресс-служба эстонского посольства в Twitter.

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В сообщении сказано, что посол Эстонии в Украине Каимо Кууск и аташе по вопросам обороны передали украинскому Минобороны ракеты для "джавелинов". Также отмечается, что Эстония продолжает оказывать военную, гуманитарную и политическую помощь.

"Доставили противотанковые ракеты Javelin от Эстонии нашим украинским друзьям", – написал в Twitter Кууск, дополнив пост хэштэгом #StandWithUkraine.

В украинском ведомстве пока нет сообщений по поводу объемов полученной военной помощи от Эстонии.

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил Эстонию за поддержку во всех сферах – от дипломатической до военно-технической.

Ранее посол Кууск говорил, что не может озвучить конкретную цифру "джавелинов", но это будут "десятки, десятки и еще десятки" ракет, и "это впечатляет".

По данным The Wall Street Journal, Германия не дает Эстонии разрешение на поставку Украине оружия немецкого производства, которое есть у Таллина.

8 февраля Эстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2.

Также Эстония предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму €351 700.

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Оксана Житнюк

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