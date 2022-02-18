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Эстония передала Украине ракеты для Javelin – фото

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 18:21
Эстония передала Украине ракеты для Javelin – фото - Фото
Джавелины для Украины (Фото - Twitter Посольства Эстонии)

Эстония отправила в Украину обещанные противотанковые ракеты для Javelin – они уже прибыли в Киев. Об этом сообщает пресс-служба эстонского посольства в Twitter.

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В сообщении сказано, что посол Эстонии в Украине Каимо Кууск и аташе по вопросам обороны передали украинскому Минобороны ракеты для "джавелинов". Также отмечается, что Эстония продолжает оказывать военную, гуманитарную и политическую помощь.

"Доставили противотанковые ракеты Javelin от Эстонии нашим украинским друзьям", – написал в Twitter Кууск, дополнив пост хэштэгом #StandWithUkraine.

Эстония передала Украине ракеты для Javelin – фото

В украинском ведомстве пока нет сообщений по поводу объемов полученной военной помощи от Эстонии.

Эстония передала Украине ракеты для Javelin – фото

Эстония передала Украине ракеты для Javelin – фото

Эстония передала Украине ракеты для Javelin – фото

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил Эстонию за поддержку во всех сферах – от дипломатической до военно-технической.

Эстония передала Украине ракеты для Javelin – фото

Эстония передала Украине ракеты для Javelin – фото

Читайте также: Разведка Эстонии показала карту "целей" РФ в Украине и назвала новые сроки возможной атаки

Оксана Житнюк
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ВСУ оружие помощь армия вооружение эстония Javelin
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