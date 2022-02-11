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Эстония дает Украине 11 млн грн на Донбасс: на что пойдут средства

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 10:34
Эстония дает Украине 11 млн грн на Донбасс: на что пойдут средства - Фото
Эва-Мария Лийметс (Фото – EPA)

Эстония предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму €351 700. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Эва-Мария Лийметс.

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Цель помощи – поддержка людей, проживающих вблизи линии разграничения огня на Донбассе, а также средства выделят Украине для подготовки к потенциальному миграционному кризису из-за возможного нового вторжения России.

"Мы решили поддержать Украину дополнительной гуманитарной помощью, чтобы помочь облегчить страдания жителей прифронтовых населенных пунктов", – сказала Лийметс.

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€190 000 выделяют на поддержку домохозяйств и пожилых людей вблизи линии соприкосновения: закупку дров для отопления, предметов первой необходимости, одеял, одежды, возможно, на питание, предметы гигиены, медицинскую и психосоциальную поддержку.

В феврале также будет отправлено оснащение для Госпогранслужбы на сумму €161 700: шесть палаток со спальными мешками, обогреватели для них, кровати, дизель-генераторы и другие вещи для временного проживания людей.

Евгений Пилипенко
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