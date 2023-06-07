UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кличко обещает уволить чиновника, которого видели у ресторана в комендантский час

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 15:12
Кличко обещает уволить чиновника, которого видели у ресторана в комендантский час - Фото
Фото: Facebook Александр Никоряк

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк будет уволен. Ранее Украинская правда опубликовала расследование, в котором журналисты заметили Никоряка на выходе из ресторана во время комендантского часа.

Кличко заявил, что "сказал ему [Никоряку] писать заявление" на увольнение.

"За нарушение комендантского часа есть административная ответственность для всех граждан. А чиновник, любого ранга, несет еще и политическую ответственность", – говорится в сообщении.

Также мэр Киева в сообщении обратился к правоохранительным органам насчет контроля и привлечения к ответственности развлекательных и заведений питания, работающих в комендантский час.

LIGA.net не удалось связаться с Никоряком по поводу комментария.

  • 6 июня 2023 года Украинская правда опубликовала видеорасследование о том, как чиновники отдыхают в ресторанах Киева в комендантский час.
  • В материале утверждается, что некоторые заведения столицы работают в комендантский час, а их работа не прекращается даже во время постоянных российских ударов по Киеву ночью в течение последнего месяца.
  • Кроме Никоряка, журналистам также удалось снять киевского застройщика Артура Мхитаряна и заместителя генерального прокурора Игоря Мустецу.

Читайте также: Закрытое укрытие. Глава Деснянской РГА готов написать заявление, но только вместе с Кличко

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
расследованиевиталий кличкокомендансткий часалександр никоряк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 