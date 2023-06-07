Кличко обещает уволить чиновника, которого видели у ресторана в комендантский час

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк будет уволен. Ранее Украинская правда опубликовала расследование, в котором журналисты заметили Никоряка на выходе из ресторана во время комендантского часа.

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Кличко заявил, что "сказал ему [Никоряку] писать заявление" на увольнение.

"За нарушение комендантского часа есть административная ответственность для всех граждан. А чиновник, любого ранга, несет еще и политическую ответственность", – говорится в сообщении.

Также мэр Киева в сообщении обратился к правоохранительным органам насчет контроля и привлечения к ответственности развлекательных и заведений питания, работающих в комендантский час.

LIGA.net не удалось связаться с Никоряком по поводу комментария.

6 июня 2023 года Украинская правда опубликовала видеорасследование о том, как чиновники отдыхают в ресторанах Киева в комендантский час.

В материале утверждается, что некоторые заведения столицы работают в комендантский час, а их работа не прекращается даже во время постоянных российских ударов по Киеву ночью в течение последнего месяца.

Кроме Никоряка, журналистам также удалось снять киевского застройщика Артура Мхитаряна и заместителя генерального прокурора Игоря Мустецу.

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