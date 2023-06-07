Кличко обіцяє звільнити чиновника, якого бачили біля ресторану в комендантську годину
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк буде звільнений. Раніше Українська правда опублікувала розслідування, у якому журналісти помітили Никоряка на виході з ресторану під час комендантської години.
Кличко заявив, що "сказав йому [Никоряку] писати заяву" на звільнення.
"За порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян. А чиновник, будь-якого рангу, несе ще й політичну відповідальність", – йдеться у повідомленні.
Також мер Києва у дописі звернувся до правоохоронних органів щодо контролю та притягнення до відповідальності розважальних та закладів харчування, які працюють у комендантську годину.
LIGA.net не вдалось зв'язатись з Никоряком стосовно коментаря.
- 6 червня 2023 року Українська правда опублікувала відеорозслідування про те, як чиновники відпочивають у ресторанах Києва у комендантську годину.
- У матеріалі стверджується, що деякі заклади столиці працюють у комендантську годину, а їх робота не припиняється навіть під час постійних російських ударів по Києву вночі впродовж останнього місяця.
- Окрім Никоряка, журналістам також вдалось зафільмувати київського забудовника Артура Мхітаряна та заступника генерального прокурора Ігоря Мустецу.
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