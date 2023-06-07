Кличко обіцяє звільнити чиновника, якого бачили біля ресторану в комендантську годину

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк буде звільнений. Раніше Українська правда опублікувала розслідування, у якому журналісти помітили Никоряка на виході з ресторану під час комендантської години.

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Кличко заявив, що "сказав йому [Никоряку] писати заяву" на звільнення.

"За порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян. А чиновник, будь-якого рангу, несе ще й політичну відповідальність", – йдеться у повідомленні.

Також мер Києва у дописі звернувся до правоохоронних органів щодо контролю та притягнення до відповідальності розважальних та закладів харчування, які працюють у комендантську годину.

LIGA.net не вдалось зв'язатись з Никоряком стосовно коментаря.

6 червня 2023 року Українська правда опублікувала відеорозслідування про те, як чиновники відпочивають у ресторанах Києва у комендантську годину.

У матеріалі стверджується, що деякі заклади столиці працюють у комендантську годину, а їх робота не припиняється навіть під час постійних російських ударів по Києву вночі впродовж останнього місяця.

Окрім Никоряка, журналістам також вдалось зафільмувати київського забудовника Артура Мхітаряна та заступника генерального прокурора Ігоря Мустецу.

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