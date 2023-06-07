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Кличко обіцяє звільнити чиновника, якого бачили біля ресторану в комендантську годину

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07.06.2023, 15:12
Кличко обіцяє звільнити чиновника, якого бачили біля ресторану в комендантську годину - Фото
Фото: Facebook Олександр Никоряк

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк буде звільнений. Раніше Українська правда опублікувала розслідування, у якому журналісти помітили Никоряка на виході з ресторану під час комендантської години.

Кличко заявив, що "сказав йому [Никоряку] писати заяву" на звільнення.

"За порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян. А чиновник, будь-якого рангу, несе ще й політичну відповідальність", – йдеться у повідомленні.

Також мер Києва у дописі звернувся до правоохоронних органів щодо контролю та притягнення до відповідальності розважальних та закладів харчування, які працюють у комендантську годину.

LIGA.net не вдалось зв'язатись з Никоряком стосовно коментаря.

  • 6 червня 2023 року Українська правда опублікувала відеорозслідування про те, як чиновники відпочивають у ресторанах Києва у комендантську годину.
  • У матеріалі стверджується, що деякі заклади столиці працюють у комендантську годину, а їх робота не припиняється навіть під час постійних російських ударів по Києву вночі впродовж останнього місяця.
  • Окрім Никоряка, журналістам також вдалось зафільмувати київського забудовника Артура Мхітаряна та заступника генерального прокурора Ігоря Мустецу.

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Артем Джеріпа
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Віталій Кличкорозслідуваннякомендантська годинаОлександр Никоряк
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