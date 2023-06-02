Голова Деснянської РДА відповів Кличку щодо заяви на відсторонення від обов'язків
Голова Деснянської районної держадміністрації Дмитро Ратніков відповів меру Києва Віталію Кличку щодо прохання відсторонити його від посади на період розслідування. Раніше з'ясувалося, що під час повітряної тривоги в Деснянському районі було зачинене бомбосховище, до якого прибігли люди. Тоді у районі від обстрілу РФ загинуло троє людей. Ратніков закликав Кличка "займатись прямими обов'язками, а не політикою".
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Він запропонував Кличко разом написати заяви на відсторонення від обов'язків.
"Бо, за Вашими словами, голови районних адміністрацій відповідають абсолютно за все, що відбувається у місті. За відчинення й зачинення укриттів, за порядок і за пункти незламності, і абсолютно за все. Постає логічне запитання, а за що тоді відповідає мер?", – написав Ратніков.
Він також дорікнув Кличка "постійними" закордонними відрядженнями.
Ратніков закликав Кличка "займатися своїми прямими обов‘язками, а не політикою" під час війни.
- Вночі 1 червня 2023 року Росія знову атакувала Київ з повітря балістичними ракетами. Всі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте є руйнування та жертви внаслідок падіння уламків. Серед загиблих – дитина.
- Кличко звернувся до Офісу президента та Кабінету міністрів з проханням відсторонити Ратнікова після ситуації з зачиненим укриттям та загибеллю людей під час нічного удару РФ.
- 2 червня на Ставці верховного головнокомандувача президент Зеленський доручив перевірити захисні споруди у Києві міністру стратегічної промисловості Олександру Камишіну та по всій країні міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку.
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