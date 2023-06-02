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Голова Деснянської РДА відповів Кличку щодо заяви на відсторонення від обов'язків

Этот материал также доступен на русском
02.06.2023, 23:10
Голова Деснянської РДА відповів Кличку щодо заяви на відсторонення від обов'язків - Фото
Фото: Facebook Дмитро Ратніков

Голова Деснянської районної держадміністрації Дмитро Ратніков відповів меру Києва Віталію Кличку щодо прохання відсторонити його від посади на період розслідування. Раніше з'ясувалося, що під час повітряної тривоги в Деснянському районі було зачинене бомбосховище, до якого прибігли люди. Тоді у районі від обстрілу РФ загинуло троє людей.  Ратніков закликав Кличка "займатись прямими обов'язками, а не політикою".

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Він запропонував Кличко разом написати заяви на відсторонення від обов'язків.

"Бо, за Вашими словами, голови районних адміністрацій відповідають абсолютно за все, що відбувається у місті. За відчинення й зачинення укриттів, за порядок і за пункти незламності, і абсолютно за все. Постає логічне запитання, а за що тоді відповідає мер?", – написав Ратніков.

Він також дорікнув Кличка "постійними" закордонними відрядженнями.

Ратніков закликав Кличка "займатися своїми прямими обов‘язками, а не політикою" під час війни.

ДОВІДКА. 34-річний Дмитро Ратніков на місцевих виборах у 2020 році балотувався у мери Броварів від партії "Слуги народу". Посів третє місце з результатом 9,89% голосів.
  • Вночі 1 червня 2023 року Росія знову атакувала Київ з повітря балістичними ракетами. Всі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте є руйнування та жертви внаслідок падіння уламків. Серед загиблих – дитина.
  • Кличко звернувся до Офісу президента та Кабінету міністрів з проханням відсторонити Ратнікова після ситуації з зачиненим укриттям та загибеллю людей під час нічного удару РФ.
  • 2 червня на Ставці верховного головнокомандувача президент Зеленський доручив перевірити захисні споруди у Києві міністру стратегічної промисловості Олександру Камишіну та по всій країні міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку.

Читайте також: Зеленський: Доручив перевірити бомбосховища, активно працюємо над коаліцією Patriot – відео

Артем Джеріпа
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