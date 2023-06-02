Президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача та доручив перевірити бомбосховища по всій країні. Також він анонсував естонську версію застосунку Дія, повідомляється у відеозверненні.

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Президент доручив перевірити захисні споруди у Києві міністру стратегічної промисловості Олександру Камишіну та по всій країні міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку.

Зеленський зауважив, що і сьогодні кияни повідомляють про недоступність укриттів.



"Не просто про зачинені укриття, а про заварені входи в укриття, про відсутність укриттів узагалі в деяких частинах міста. Такий рівень недбалості в місті не перекрити якимись там виправданнями", – зазначив президент

На Ставці також обговорили подальший розвиток ППО, постачання та виробництво в Україні необхідних ракет.

Зеленський повідомив про щоденну активну роботу над "коаліцією Patriot" та коаліцією сучасних винищувачів.

Під час Ставки також обговорили ситуацію на передовій та підготовку нових бригад.

Зеленський розповів деталі щодо переговорів з президентом Естонії Аларом Карісом. Лідери обговорили безпекові питання: "Те, що стосується нашого захисту зараз, а також те, що стосується нашої безпеки довгостроково".

Президент анонсував співпрацю між державами у цифровій сфері та створення в Естонії державного застосунку на основі Дії.

Також Зеленський анонсував аналоги Дії у державах Латинської Америки та Африки.

Раніше віцепрем'єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що такі застосунки почали створювати в Замбії та Колумбії.

2 червня 2023 року на Ставці Зеленський дав 10 днів на ревізію укриттів, щодо фронту: "Без деталей".

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