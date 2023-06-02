Президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего и поручил проверить бомбоубежища по всей стране. Также он анонсировал эстонскую версию приложения "Дія", сообщается в видеообращении.

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Президент поручил проверить защитные сооружения в Киеве министру стратегической промышленности Александру Камышину и по всей стране министру внутренних дел Игорю Клименко.

Зеленский отметил, что и сегодня киевляне сообщают о недоступности укрытий.



"Не просто о закрытых укрытиях, а о заваренных входах в укрытия, об отсутствии укрытий вообще в некоторых частях города. Такой уровень небрежности в городе не перекрыть какими-то оправданиями", – отметил президент

На Ставке также обсудили дальнейшее развитие ПВО, снабжение и производство в Украине необходимых ракет.

Зеленский сообщил о ежедневной активной работе над "коалицией Patriot" и коалицией современных истребителей.

Во время Ставки обсудили ситуацию на передовой и подготовку новых бригад.

Зеленский рассказал детали о переговорах с президентом Эстонии Аларом Карисом. Лидеры обсудили вопросы безопасности: "То, что касается нашей защиты сейчас, а также то, что касается нашей безопасности долгосрочно".

Президент анонсировал сотрудничество между государствами в цифровой сфере и создание в Эстонии государственного приложения на основе "Дії".

Также Зеленский анонсировал аналоги "Дії" в государствах Латинской Америки и Африки.

Ранее вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что такие приложения начали создавать в Замбии и Колумбии.

2 июня 2023 года на Ставке Зеленский дал 10 дней на ревизию укрытий, по фронту: "Без деталей".

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