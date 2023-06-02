Президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего и поручил проверить бомбоубежища по всей стране. Также он анонсировал эстонскую версию приложения "Дія", сообщается в видеообращении.
Президент поручил проверить защитные сооружения в Киеве министру стратегической промышленности Александру Камышину и по всей стране министру внутренних дел Игорю Клименко.
Зеленский отметил, что и сегодня киевляне сообщают о недоступности укрытий.
"Не просто о закрытых укрытиях, а о заваренных входах в укрытия, об отсутствии укрытий вообще в некоторых частях города. Такой уровень небрежности в городе не перекрыть какими-то оправданиями", – отметил президент
На Ставке также обсудили дальнейшее развитие ПВО, снабжение и производство в Украине необходимых ракет.
Зеленский сообщил о ежедневной активной работе над "коалицией Patriot" и коалицией современных истребителей.
Во время Ставки обсудили ситуацию на передовой и подготовку новых бригад.
Зеленский рассказал детали о переговорах с президентом Эстонии Аларом Карисом. Лидеры обсудили вопросы безопасности: "То, что касается нашей защиты сейчас, а также то, что касается нашей безопасности долгосрочно".
Президент анонсировал сотрудничество между государствами в цифровой сфере и создание в Эстонии государственного приложения на основе "Дії".
Также Зеленский анонсировал аналоги "Дії" в государствах Латинской Америки и Африки.
- Ранее вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что такие приложения начали создавать в Замбии и Колумбии.
- 2 июня 2023 года на Ставке Зеленский дал 10 дней на ревизию укрытий, по фронту: "Без деталей".
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