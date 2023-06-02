Ставка. Зеленский дал 10 дней на ревизию укрытий, по фронту – секретно

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, участники которого "жестко отреагировали" на гибель людей возле закрытого бомбоубежища в Киеве.

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Президент сообщил, что поручил министру стратегической промышленности Александру Камышину "провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева. Отчет – через десять дней". Министру внутренних дел Игорю Клименко поручено провести полную ревизию бомбоубежищ по всей стране.

На заседании комплексно обсуждали состояние ПВО Украины, ее потребности, возможности усовершенствования с учетом имеющихся ресурсов, поступлений от партнеров и собственного производства.

"Вопрос третий. Фронт. Без деталей", – написал Зеленский.

Был также выслушан доклад разведки по странам, которые помогают России "не просто обходить санкции, но и наращивать производство ракет и дронов в условиях войны".

"Готовим соответствующие решения", – сообщил президент.

В ночь на 1 июня Россия снова атаковала Киев баллистическими и крылатыми ракетами. Погибли три человека, среди них – ребенок. Житель Деснянского района Киева утверждает, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто. Эту информацию подтвердили Кличко и Клименко. Полиция Киева открыла уголовное производство по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

2 июня Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районе Купянска, Сватово и Кременной, бомбят авиацией на Бахмутском направлении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что США помогут Украине построить "армию будущего" с современными воздушными силами, ПВО, бронетехникой и собственным производством боеприпасов.

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