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Генштаб: РФ наступает на линии Купянск — Сватово — Кременная, бомбит под Бахмутом — карта

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 07:03
Генштаб: РФ наступает на линии Купянск — Сватово — Кременная, бомбит под Бахмутом — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районе Купянска, Сватово и Кременной, бомбят авиацией на Бахмутском направлении. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что Силы обороны отбили 25 атак противника на Донбассе за сутки. В районе Купянска россияне наступали западнее Масютовки, а вблизи Сватово — около Куземовки, успеха не имели.

Фронт в районе Купянска и Сватово (Карта: Military Land)
В районе Кременной враг атаковал Белогоровку Луганской области и Спорное Донецкой области, ВСУ отбились. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

На Бахмутском направлении о боях не сообщается, однако захватчики нанесли авиационные удары по районам Хромово, Белой Горы и Александро-Шультино. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

В районе Донецка украинские воины отбили все атаки в Марьинке. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения пехоты и техники, а также четыре удара по зенитно-ракетным комплексам. Сбито два дрона-камикадзе "Ланцет" и один БПЛА-разведчик "Орлан-10". 

Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, пять артиллерийских подразделений на позициях, а также девять районов сосредоточения вооружения и техники. 

Ранее спикер ВСУ Череватый заявил, что оккупанты из регулярных частей, которые заходят в Бахмут, "в ужасе" от ветеранов бригады "Азов", из которых сформирован костяк 3 отдельной штурмовой бригады.

  • В Минобороны сообщили, что Россия заменяет террористов Группы Вагнера регулярными подразделениями, поэтому интенсивность наступательных действий оккупантов в направлении Бахмута существенно снизилась.
  • По словам спикера ВСУ Череватого, в Бахмуте боевые действия сведены к минимуму, поэтому за последние несколько дней город не фигурирует в сводках Генштаба ВСУ.
  • В Минобороны опровергли "затишье" в Бахмуте: обе стороны готовятся продолжить борьбу. 

Читайте также: Спикер ВСУ: Бравурные заявления Пригожина – латентная капитуляция, он бежит из Бахмута

Дмитрий Гриниченко
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